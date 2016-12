Devenez un investisseur plus avisé

(EN) Si vous êtes comme bien des investisseurs, vous ne savez peut-être pas exactement combien vous coûtent vos investissements financiers ou quelle est la compensation que reçoit votre courtier pour ses services. Heureusement, de nouveaux règlements sont mis en place progressivement sur une période de trois ans pour établir une plus grande transparence dans le secteur.

Il s'agit du Modèle de relation client-conseiller – Phase 2, ou MRCC 2, qui préconise la divulgation de renseignements qui feront de vous un investisseur plus avisé.

« Les derniers changements apportés par le MRCC 2 (en vigueur le 15 juillet 2016) se traduiront pas la remise de deux nouveaux rapports aux investisseurs », explique Joe Snyder, analyste des produits d'investissement à Tangerine. « Le premier rapport indique les frais et la compensation en dollars, et pas seulement en pourcentage, qui est versée à leur courtier. Le deuxième est un rapport annuel qui résume les activités liées au rendement de leur compte au fil de l'année et depuis l'ouverture du compte. »

Il est important de se rappeler que, comme la plupart des institutions fournissent ces renseignements sur la base d'une année civile, la plupart des investisseurs vont commencer à recevoir leurs rapports au début de 2017.

« Ces changements constituent un pas dans la bonne direction puisqu'ils permettront aux investisseurs d'être mieux informés sur ce qu'il leur en coûte pour les services qu'ils reçoivent, indique M. Snyder. À Tangerine, nous avons toujours préconisé la simplicité et la transparence. C'est pourquoi le ratio de frais de gestion de notre Fonds est de 1,07 %, ratio qui correspond à environ la moitié de ce qu'on demande en moyenne dans le secteur, et nous ne facturons pas de commissions comme les frais d'acquisition reportés.

Pour en savoir plus sur les fonds d'investissement à coûts réduits, consultez le site www.tangerine.ca/fr/investing/investment-funds/index.html.