En quoi les nouveaux avis de prestation fiscale facilitent-ils les choses?

(EN) En raison de la nouvelle conception de la correspondance relative aux prestations fiscales de l'Agence du revenu du Canada (ARC), vous pouvez trouver plus facilement ce que vous cherchez. Maintenant, tous les renseignements dont vous avez besoin figurent à la première page.

Dans le cadre d'une initiative visant à améliorer la façon dont elle sert les Canadiens et communique avec eux, l'ARC a amélioré la lisibilité, la conception et l'accessibilité de sa correspondance électronique et sur papier. La nouvelle correspondance a été mise à l'essai auprès du public canadien pour s'assurer q'elle était entièrement fonctionnelle et accessible.

En juillet 2016, l'ARC a commencé à envoyer ses avis simplifiés concernant l'allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Chaque avis fournit des renseignements précis sur votre situation fiscale, ce qui inclut vos obligations fiscales et vos renseignements personnalisés sur les prestations. Les renseignements les plus importants sont clairement présentés dans le sommaire du compte sur la première page. Le texte simplifié vous aide à comprendre pourquoi vous recevez l'avis et les mesures que vous devez prendre, au besoin.

Les services en ligne de l'ARC simplifient également les choses. Son portail libre-service comprend des options de dépôt direct et offre une aide aux personnes aux prises avec une déficience auditive ou visuelle. Vous pouvez même y télécharger l'application MesPrestations ARC.

Lorsque vous présenterez une demande de prestations, recevrez un versement de prestation ou devrez rembourser un paiement, les renseignements que vous trouverez sur votre avis seront plus faciles à trouver et à comprendre. Soyez attentif aux autres changements à vos avis au cours des prochains mois.

Apprenez-en plus sur les changements apportés à la correspondance de l'ARC à arc.gc.ca/avisetlettres.