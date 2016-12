En quoi votre correspondance fiscale est simplifiée

(EN) Entre faire la navette, s'occuper des enfants, les loisirs, le bénévolat, le travail et avoir un semblant de vie sociale, il semble qu'il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans une journée. Heureusement, il existe des moyens pour vous simplifier la vie — continuez à lire pour profiter de l'une de ces petites choses qui font une grande différence.

À la suite de consultations continues et d'efforts visant à améliorer la façon dont elle sert les Canadiens et communique avec eux, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a amélioré la lisibilité, le format et l'accessibilité de sa correspondance électronique et sur papier. La nouvelle correspondance a été mise à l'essai auprès du public canadien pour s'assurer que la conception était fonctionnelle et que le message était clair.

En juillet 2016, l'ARC a commencé à envoyer ses avis simplifiés aux Canadiens concernant l'allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Chaque avis fournit des renseignements précis sur votre situation fiscale, ce qui inclut vos obligations fiscales et vos renseignements personnalisés sur les prestations.

À compter d'octobre 2016, les entreprises recevront un nouvel avis de cotisation ou de nouvelle cotisation des sociétés T2 et un nouvel avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de la taxe sur les produits et service/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Ces avis seront restructurés, simples et faciles à lire. Ils indiqueront clairement les renseignements les plus importants à la première page et les mesures à prendre, au besoin.

Les services en ligne de l'ARC simplifient également les choses. Son portail libre-service comprend des options de dépôt direct et offre une aide aux personnes aux prises avec une déficience auditive ou visuelle. Vous pouvez même y télécharger l'application MesPrestations ARC.

Peu importe si vous êtes un particulier ou un propriétaire d'entreprise, les améliorations apportées à la correspondance et aux services en ligne vous permettront d'accéder à des renseignements plus détaillés à propos de vos impôts et de vos prestations dans un format plus simple. Soyez attentif aux autres améliorations à vos avis au cours des prochains mois.

Apprenez-en plus sur les changements apportés à la correspondance de l'ARC à arc.gc.ca/avisetlettres.