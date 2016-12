Agro-100 paufine son image de marque au tournant de son 25e anniversaire d'existence

C’est pour signifier clairement notre évolution aux marchés, sa volonté de continuer à aller de l’avant et sa capacité de s’adapter aux différentes réalités des marchés locaux comme internationaux que la direction de Agro-100, dont le siège social est à Joliette, a décidé d’aller de l’avant dans le peaufinage de son image de marque qui a pris naissance il y a un peu p lus d’un quart de siècle.

« Voilà ce qui a motivé la direction de Agro-100 à ainsi marquer son territoire comme étant l’une des rares entreprises du secteur à privilégier l’innovation et la recherche non seulement comme moteurs quotidiens de sa philosophie de production mais comme valeurs corporatives fondamentales » a dit aujourd’hui son jeune président et chef de la direction, Stéphane Beaucage.

Pour monsieur Beaucage, cette initiative permet à l’entreprise de transmettre, dans un deuxième temps, ce désir d’innovation constante, comme dans l’expression du second souffle de l’entreprise après ce cycle réussi de ses 25 ans qui l’a mené à une fort belle maturité dans les marchés locaux et de plus en plus à l’international avec une présence significative au Mexique, au Chili, en Côte d’Ivoire en Afrique et dans le Nord-Est des États-Unis.

Agro-100 a aussi convenu de joindre au logotype modernisé, un engagement qui traduit intrinsèquement les valeurs, la vision et la mission de l’entreprise qui lui confère toute la couleur, la nature et l’esprit de sa personnalité corporative dans le paysage de la concurrence actuelle. Cultiver l’innovation : voilà cette signature associée à cet engagement d’Agro-100.

« Cette personnalité est en quelque sorte l’ADN typiquement québécois que nous implantons au-delà de nos frontières » a poursuivi le président et chef de la direction qui a insisté sur le fait que ce branding renouvelé s’inspire de la tradition d’excellence inculquée par les fondateurs, et qui s’ouvre aujourd’hui sur l’avenir avec force, confiance, détermination et volonté de croissance raisonnée.

Monsieur Beaucage a conclu en disant espérer que l’entreprise qui poursuit sa croissance ordonnée saura plus que jamais communiquer aux marchés toute la passion qui entoure les activités de production menées au bénéfice des producteurs agricoles de tous les horizons.