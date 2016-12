La CDÉJ ajoute un nouvel outil financier pour les entrepreneurs de la MRC de Joliette

Afin d’assurer le meilleur soutien possible aux futurs entrepreneurs de la MRC de Joliette, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) a récemment conclu un partenariat avec Futurpreneur Canada, afin d’offrir une nouvelle forme d’aide financière à ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs.

Futurpreneur Canada soutient les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans, en leur offrant jusqu’à 45 000 $ de financement, le soutien d’un mentor d’affaires chevronné pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans et des ressources afin de les aider à planifier, à gérer et à assurer la croissance de leur entreprise

Précisons que Futurpreneur Canada est déjà présent sur le territoire de la MRC de Joliette par le biais de son partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette (CJEAJ) qui vise une clientèle de futurs entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans.

Grâce à l’entente nouvellement conclue avec la CDÉJ, la corporation assurera la prestation des programmes de Futurpreneur Canada auprès des jeunes entrepreneurs âgés de 36 à 39 ans et qui habitent sur le territoire de la MRC de Joliette. Sa connaissance du paysage économique local et ses relations au sein du milieu des affaires permettent à la CDÉJ d’identifier les jeunes entrepreneurs admissibles et leur fournissent l’accompagnement optimal en période de pré-démarrage.

Par le biais d’une étroite collaboration avec des organismes de développement des entreprises, comme la CDÉJ et le CJEAJ, Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales de la jeune entreprise depuis près de vingt ans.

Une gamme complète d'outils financiers dédiée aux entrepreneurs

Le financement de Futurpreneur Canada s’ajoute à toute la gamme d’aides financières déjà offerte par la CDÉJ. Plusieurs modes de financement sont disponibles et s’adressent à différents types de clientèles selon leurs besoins :

Soutien au travail autonome (STA)

Ce programme d’Emploi-Québec, géré par la CDÉJ, permet aux prestataires actifs ou inactifs de l’assurance-emploi ou de la sécurité du revenu de recevoir une aide financière hebdomadaire pendant une période maximale de 52 semaines, pour démarrer leur entreprise.

Fonds local d'investissement (FLI)

Le FLI représente le principal outil financier des municipalités régionales de comté (MRC). Il permet d'apporter une aide financière pour le démarrage ou l'expansion d'entreprises, incluant les entreprises de l'économie sociale, sous forme de prêts, allant de 5 000 $ à 100 000 $.

Fonds local de solidarité MRC de Joliette (FLS MRC de Joliette)

Le FLS MRC de Joliette s’adresse aux entreprises qui génèrent une activité économique et qui œuvrent dans les secteurs d’activités primaire, manufacturier et tertiaire moteur. Le FLS peut apporter une aide financière sous forme de prêts, allant de 5 000 $ à 50 000 $.

Des spécialistes dévoués pour simplifier ses affaires

En plus de ces outils financiers, les conseillers de la CDÉJ s’assurent que sa clientèle d’entrepreneurs ait accès à l’ensemble des programmes d’aides financières disponibles au niveau provincial et fédéral. Ce support est complété par une offre de services personnalisée allant de l’accompagnement complet dans la réflexion du projet d’affaires, à des ateliers de formations pour augmenter les compétences de l’entrepreneur, un support à la recherche de locaux, et une aide au maillage et réseautage avec le milieu des affaires.