La SADC, un levier de développement économique important pour la MRC Matawinie

La SADC Matawinie a présenté son rapport d’activités 2015-2016, lors de son assemblée générale annuelle tenue le 22 juin dernier à Sainte-Marcelline-de-Kildare. L’organisme a démontré, une fois de plus, son dynamisme et sa capacité d’adaptation face aux besoins du milieu. On peut dire qu’un grand vent de changement a touché l’organisation au cours de la dernière année nouvelle direction, nouveaux locaux et bonification significative de l’offre de services.

731 013$ investis pour soutenir les entreprises du territoire

La consolidation d’entreprise et le maintien des emplois ont été une priorité pour l’organisation, en cette période de relance économique. La SADC a profité de l’occasion pour souligner l’impact de ses interventions et investissements. En sommes, chaque dollar investi par la SADC a généré plus de 3,26 $ dans le milieu, un effet de levier important pour la création de richesses en Matawinie. De plus, tout le travail de concertation réalisé avec les acteurs du milieu, tant organisationnels, ministériels, que municipaux, a permis d’établir des bases solides pour l’avenir.

Cette année, la SADC a accordé 731 013 $ en prêts pour soutenir les entreprises de la MRC dans la réalisation de leurs projets d’affaires. Cette aide financière a permis de générer des investissements globaux de plus de 1,8 M $. Les 22 projets d’affaires financés ont permis la création et le maintien de 69 emplois. Même si la majeure partie du financement accordé a soutenu la consolidation d’entreprises existantes, 33 % du financement a été octroyé pour favoriser l’émergence de nouvelles entreprises. Notre fonds Stratégie jeunesse a permis de soutenir de jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans dans la réalisation de leurs projets d’affaires. Cette année a été marquée par le démarrage de 3 franchises, représentant 43 % du financement accordé dans le fonds Stratégie jeunesse.

Les conseillers aux entreprises travaillent de pair avec les entrepreneurs afin de présenter un projet d’affaires viable et finançable selon leur capacité d’emprunt. C’est l’un des avantages de faire affaire avec notre organisation.

Un incontournable en développement local

En plus du soutien constant au développement économique local de la MRC, la SADC a initié un tout nouveau projet d’étude commerciale. C’est donc une vaste campagne de consultation auprès des citoyens, villégiateurs et touristes, qui a été lancée en février 2016, auprès de dix (10) municipalités participantes. Cette étude permettra de dégager les principales opportunités commerciales et de stimuler le démarrage d’entreprises et l’adaptation de l’offre des commerces existants. De plus un tout nouveau programme de formation et de développement des affaires, le programme Savoir entreprendre, est désormais disponible et a permis d’accompagner douze (12) entrepreneurs au cours de l’année. La SADC s’est également particulièrement impliquée en entrepreneuriat jeunesse au cours de l’année, ainsi que dans le soutien à l’émergence du créneau des produits forestiers non ligneux (PFNL). C’est donc grâce à des efforts constants et surtout une écoute des besoins du milieu, que l’organisme ne cesse de s’adapter et d’innover. Cette année près de 30 000 $ ont été investis dans le milieu en développement local, contribuant à générer des investissements globaux de plus de 608 000 $.

Le conseil d’administration, ainsi que l’équipe de la SADC Matawinie, se sont dit très fiers du travail réalisé au cours de la dernière année et envisagent 2016 avec beaucoup d’enthousiasme. Nous vous invitons à consulter notre rapport d’activités au www.matawinie.qc.ca et à venir nous visiter dans nos nouvelles installations aux 1009, route 343, à Saint-Alphonse-Rodriguez.