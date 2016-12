Charles Sirois nommé au conseil d'administration de Triotech

Triotech annonce la nomination de M. Charles Sirois au conseil d’administration de la Société. L’arrivée de M. Sirois se produit à un moment charnière alors que l’entreprise connaît une forte croissance à l’échelle internationale.



« M. Sirois est un pionnier du Québec Inc. Son bagage considérable d’expérience au sein d’entreprises qui évoluent à la vitesse grand V sera un atout important pour Triotech , a déclaré M. Yale, Fondateur et chef de la direction de l’entreprise. Nous traversons une période de forte expansion et développons de nouveaux secteurs d’activité. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter dorénavant sur un entrepreneur de sa trempe. »



« Je suis très fier de mettre mon expertise au service d’une entreprise dynamique, reconnue dans le monde entier pour sa créativité et ses innovations technologiques. Au cours des dernières années, Triotech s’est non seulement démarquée sur la scène internationale en signant des ententes avec des leaders du divertissement, mais elle a su également mettre en place les bons éléments pour stimuler sa croissance », a souligné Charles Sirois.



Au cours des 40 dernières années, Charles Sirois a fait sa marque dans l’industrie des télécommunications, notamment avec BCE Mobile et Téléglobe, où il a été dans les deux cas, président du conseil et chef de la direction. Il a de plus fondé le groupe Telesystem International Wireless qui été un acteur important des télécommunications à l’échelle mondiale, ainsi que Microcell Télécommunication qui a marqué le lancement du téléphone mobile Fido. Il a en outre siégé au conseil de la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) de 1997 à 2015, occupant le poste de président du conseil de 2009 à 2015.

M. Sirois est décoré de l’Ordre du Canada et il a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. Il a aussi été intronisé au Temple de la renommée des télécommunications du Canada. Il a également reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.