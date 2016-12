L’entreprise Escouade de garde inc., lauréat national pour la MRC de Joliette à la finale du Défi OSEntreprendre

L’originalité et la qualité globale du projet présentée par l’entreprise ESCOUADE DE GARDE INC., située sur le territoire de la MRC de Joliette, ont convaincu le jury du 18e décerner aux propriétaires, Sylvie Pedneault et Jean-François Bourk, le premier prix national dans la catégorie

« Services aux individus »! L’événement s’est tenu au Palais Montcalm de Québec, le 16 juin dernier, devant une salle comble. En plus d’une bourse de 10 000 $, ce premier prix apportera à l’entreprise une visibilité et une reconnaissance à travers tout le Québec.

Pour les deux jeunes entrepreneurs de la MRC de Joliette, les émotions fortes étaient assurément au rendez-vous! Pas seulement lors de la finale nationale, mais tout au long de l’aventure! En effet, rappelons qu’avant d’être consacrés lauréats nationaux, les deux entrepreneurs ont dû franchir les étapes d’une sélection locale et une régionale, en vivant chaque fois de grandes émotions, mais aussi des expériences formatrices auprès des différents jurys.

Œuvrant dans le domaine des services de garde depuis plus de 20 ans, Sylvie et Jean-François étaient à la recherche de solutions pour faciliter la gestion quotidienne des couches, tant pour les parents que pour le personnel éducateur. Ils ont donc mis sur pied ESCOUADE GARDE INC., un service de location et de buanderie pour simplifier, de manière économique et écologique, la gestion des couches dans les services de garde. « Étant nous-mêmes parents, nous sommes persuadés qu’en ayant accès à ce service, les jeunes parents seront gagnants à tous les niveaux », a mentionné Sylvie Pedneault. Pour découvrir cette entreprise unique, visitez leur site Web au www.escouadeg.com.

Soulignons que le Défi OSEntreprendre est rendu possible dans la région de Lanaudière grâce à l’engagement d’organismes locaux de développement économique comme, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette (CJEAJ) et la Société d’aide au développement de la collectivité de D’Autray-Joliette (SADC). La conviction des conseillers de ces organismes à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales en fait des alliés incontournables pour accompagner les candidats dans leur préparation aux différentes étapes du concours.

Précisons que dans le volet « Création d’entreprises » de cette 18e édition, ce sont 1 700 entrepreneurs qui ont soumis plus de 1 100 projets. Audacieux, persévérants et déterminés, il est déjà possible d’affirmer que les lauréats du Défi OSEntreprendre feront une différence en contribuant au développement économique de leur région, en plus d’être une réelle source d’inspiration pour ceux qui pourraient être tentés par l’entrepreneuriat.