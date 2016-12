Plus de 94 millions$ versés aux travailleurs et travailleuses de la région de Laval-Laurentides-Lanaudière

La Commission de la construction du Québec (CCQ) transmettra, le 23 juin, plus de 37 100 chèques de vacances aux travailleurs et travailleuses de la construction de la région de Laval—Laurentides—Lanaudière. Au total, une somme de 94 493 161 M$ sera distribuée.

On constate une baisse de 1 % de la valeur totale des chèques comparativement aux montants versés à l’été 2015 – qui est principalement expliquée par le ralentissement de l’activité dans l’industrie de la construction. En effet, la situation économique continue d’exercer une pression à la baisse sur l’industrie; le segment dont les activités sont assujetties à la Loi R-20 affiche un recul pour une troisième année consécutive.

Soulignons que les sommes transmises en chèques de vacances ont été cumulées entre juillet et décembre 2015 dans le Fonds de congés payés (ou Fonds d’indemnités de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés). Ce fonds est administré par la CCQ, et la contribution qui doit y être versée est déterminée par les conventions collectives.

D’ailleurs, la CCQ administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux, qui se démarquent par leur diversité et leur variété en regard des besoins de la clientèle. En plus de recevoir des chèques de vacances deux fois par année, la main-d’œuvre profite de régimes de retraite et d’assurance privés entièrement financés par les employeurs et les personnes exerçant une occupation ou un métier. Les personnes couvertes par ces régimes maintiennent leurs protections même si elles changent d’employeur ou de région de travail.

Les vacances de la construction

Cette année, les deux semaines de vacances des travailleurs et travailleuses de la construction débuteront officiellement le dimanche 24 juillet, pour se terminer le samedi 6 août inclusivement. Les vacances demeurent obligatoires pour l’ensemble de la main-d’œuvre et des employeurs de tous les secteurs de la construction. Toutefois, il existe des exclusions à ce congé estival. Principalement, ces exclusions visent les travaux d’urgence, d’entretien, de rénovation ou de modification, ainsi

qu’une grande partie des travaux de génie civil et de voirie.