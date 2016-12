Lanaudière se distingue au 18e gala des Prix Desjardins du Défi OSEEntreprendre

Le 16 juin dernier, au Palais Montcalm de Québec, a eu lieu le Gala des Grands Prix Desjardins dans le cadre de la 18e édition du Défi OSEntreprendre. Près de 600 invités ont pris part à cet événement de grande envergure récompensant les lauréats en entrepreneuriat étudiant et en création d’entreprises. Encore cette année, Lanaudière était dignement représentée avec 7 entreprises en nomination, soit: la Ferme Apicole Camielle. (MRC Matawinie), AudioSupport inc. (MRC Les Moulins), Johanie Chevrette, Cuisine Newzone (MRC Matawinie), Hélio (MRC de D’Autray), Agence Ninja (MRC L’Assomption), Escouade de garde inc. (MRC Joliette) et Multiservice HydroVac Pro (MRC de D’Autray). Parmi eux, deux entreprises ont obtenu les grands honneurs d’un premier prix accompagné d’une bourse de 10 000 $.

Hélio

L’entreprise de Lavaltrie a remporté le premier prix dans la catégorie Exploitation, transformation et production. Elle fabrique des roulottes ultralégères, novatrices, durables et écologiques pour les amateurs de plein air qui désirent voyager partout, sans tracas. L’entreprise possède une solide expertise de production et offre un produit innovant qui répond à la demande. Le concept du produit est bien pensé et l’image de marque est attrayante.

Escouade de garde inc.

L’entreprise de Joliette a remporté le premier prix dans la catégorie services aux individus. L’entreprise se spécialise dans la location et la buanderie de couches lavables offertes aux parents par les services de garde. L’entreprise mise sur l’impact écologique du produit et son fort potentiel de développement. Grâce à sa grande connaissance du marché, l’entrepreneure a fait preuve de persévérance dans la mise en place de son projet d’affaires. Un virage « VERT » pour la couche lavable !

Une concertation régionale

Depuis plusieurs années, le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite collaboration entre les établissements scolaires et les organismes socioéconomiques de la région. Cette 18e édition, coordonnée par Lanaudière Économique, a été mise en œuvre par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de D’Autray-Joliette. Le Défi OSEntreprendre Lanaudière est également chapeauté par des membres provenant des services ou organismes mandataires du développement économique des MRC, des SADC, des Carrefours jeunesse-emploi (CJE), de la Commission scolaire des Affluents, de la Commission scolaire des Samares et de la Coopérative de développement régional du Québec.