L’entreprise HÉLIO couronnée en finale nationale

Le 16 juin dernier au Palais Montcalm de Québec, l’entreprise HÉLIO implantée à Lavaltrie, a remporté le premier prix dans la catégorie Exploitation, transformation et production lors de la 18e édition du gala du Défi OSEntreprendre.

Les copropriétaires, messieurs Jean-Roch Lacroix, Jérémy Leblanc et Marco Leblanc ont reçu cette distinction conjointement à une bourse de 10 000 $ devant plus de 600 invités provenant des 17 régions du Québec. De plus, ce prix leur offre une retombée en visibilité à travers la province, ainsi qu’une parution dans le journal Les Affaires à l’automne prochain. HÉLIO conçoit des roulottes ultralégères novatrices, durables et écologiques destinées aux amateurs de plein air que conduisent des véhicules de type VUS, Spyder et voitures légères. Leurs créations se démarquent par leur design moderne et épuré. Afin de découvrir cette entreprise innovante, il suffit de visiter leur site Internet à www.heliovr.com. Leur salle de démonstration est quant à elle située au 2490, chemin Georges, à Lavaltrie.

« Le premier prix dans la catégorie Exploitation, transformation et production remporté par HÉLIO est un bel hommage démontrant le professionnalisme et le sérieux des propriétaires de l’entreprise, et ce, de l’idée du projet jusqu’à la conception du produit fini », a mentionné M. Jocelyn de Grandpré, directeur général de la SADC de D’Autray-Joliette, par la voie d’un communiqué de presse.

En 2015-2016, 1 700 entrepreneurs du Québec ont soumis plus de 1 100 projets au Défi. Encouragés par des acteurs de leur région, ces entrepreneurs ont franchi les étapes de sélection locale, régionale puis nationale en vivant des expériences formatrices auprès de jurys.

« À la lumière de nos interactions avec les entrepreneurs, c’est sans surprise que nous voyons HÉLIO rayonner sur la scène nationale. Leurs produits proposés sont renommés pour leur grande qualité. Nos plus sincères félicitations leur sont accordées », a réagi Bruno Tremblay, directeur de Développement Économique D’Autray.