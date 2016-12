La Chambre de Commerce du Grand Joliette présente son conseil d’administration pour la saison 2016-2017

Suite à son assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 14 juin dernier, la Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d'annoncer la nomination des membres de son conseil d'administration pour la prochaine saison.

Voici donc la composition des membres du conseil d’administration de la Chambre de Commerce du Grand Joliette :

Monsieur Michel Bédard | Acier Majeau

Monsieur Jean-François Bélisle | Musée d’art de Joliette

Monsieur Guy Bénard | Banque de développement du Canada (BDC)

Me Guy Bisaillon | Dunton Rainville, avocats

Monsieur Stéphane Collinge | Martin, Boulard, S.E.N.C.R.L.

Monsieur Jacques LeBlanc | La Coop Profid.Or

Monsieur Georges Murat | Le Charlemagne mode masculine

Madame Éliane Neveu | Champs Gourmands

Madame Andrée Tousignant | Restaurants Benny&Co.

Madame Lyne Tremblay | Caisse Desjardins de Joliette

Madame Marie Van Den Broek | Femmessor région Lanaudière

Me Guy Bisaillon a été réélu à la présidence de l’organisation. Lors de son discours, il a notamment mentionné qu’il souhaite, durant son second mandat, que la Chambre poursuive son plan d’action afin de faire rayonner davantage la Chambre et ses membres, en plus de moderniser, actualiser et dynamiser les actions de l’organisation et son fonctionnement.

« Avec la collaboration des membres, de mes collègues du Conseil d’administration et de la permanence, je souhaite pouvoir mettre en place des mesures qui pourront, dès le début de la prochaine saison: favoriser la mise en place d’une offre de services bonifiée et à valeur ajoutée, favoriser l’instauration d’un plan d’action qui aura pour objet d’augmenter substantiellement le sentiment d’appartenance et le membership de la Chambre, favoriser un discours et une prise de position plus engagés et, finalement, faire en sorte que la Chambre devienne la voix des affaires et de la communauté du Grand Joliette ainsi qu’un mobilisateur sur les sujets d’actualité socio-économique » poursuit-il.

Enfin, la permanence ainsi que les membres du conseil d’administration tiennent aussi à remercier Madame Mélanie Dufresne, Me Mariève Gagnon et Monsieur Hubert Courtemanche tous trois administrateurs sortants. Nous gardons un excellent souvenir de leur expertise ainsi que de leur dynamisme.

La permanence ainsi que tous les membres du conseil d'administration s’activent déjà à la préparation de la saison 2016-2017. Celle-ci débutera officiellement avec la quatrième édition du 5@7 de la rentrée qui aura lieu au début septembre.

Les comités responsables des différentes activités seront formés au courant des prochaines semaines. La directrice générale, Madame Pascale Lapointe-Manseau, a tenu à mentionner lors de son bilan que toutes les activités se sont soldées en réussite. Elle a aussi remercié les membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur implication.