Express Mondor exploite maintenant 225 remorques

Express Mondor, chef de file du transport hors-norme, annonce qu’elle exploite maintenant une flotte de 225 remorques, dont 85 remorques de marque REITNOUER. Grâce à une entente à long terme avec Location Brossard, Express Mondor ajoute 20 nouvelles remorques à sa flotte de matériel roulant.



Cette augmentation du parc d’équipement découle de la mise en œuvre du plan d’affaires d’Express Mondor et de la stratégie de croissance de l’entreprise, au Canada et aux États-Unis. Elle permettra à Express Mondor de disposer de moyens accrus pour mieux répondre aux besoins de ses clients, partout en Amérique du Nord.



La qualité du service, l’innovation et la sécurité des activités de transport routier sont les trois principaux piliers de la vision et du développement d’Express Mondor.



« Pour offrir un service de première qualité dans notre industrie, il faut avoir les ressources matérielles et humaines nécessaires pour être disponibles 7 jours sur 7, 24 h par jour. Notre objectif est de répondre aux besoins particuliers de tous nos clients », déclare Éric Mondor, président d’Express Mondor. « Plusieurs clients souhaitent qu’on leur laisse une remorque pour leur permettre d’y placer leur matériel à transporter dès qu’il est prêt. Ils nous contactent lorsque leur chargement est complet et nous nous occupons du transport, ce qui nous permet, de part et d’autre, d’être plus efficaces et plus économiques ».

Location Brossard est un partenaire d’affaires d’Express Mondor depuis plus de 20 ans. L’ajout de remorques REITNOUER est un choix stratégique, car ces équipements sont robustes, légers et de grande qualité.