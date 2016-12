SADC Matawinie : première cohorte accréditée du programme Savoir entreprendre Matawinie

Déjà une première édition de complétée pour ce tout nouveau programme de formation et de perfectionnement offert aux entrepreneurs de la MRC Matawinie. Douze (12) participants ont bénéficié du programme Savoir entreprendre, qui s’est déroulé de décembre à juin, à Saint-Alphonse-Rodriguez. Initié par la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie pour bonifier l’accompagnement aux jeunes entreprises, le programme avait pour objectif de contribuer à l’amélioration des compétences de gestionnaires et soutenir la croissance de leur entreprise. Par une offre de réseautage d’affaires, de formations et d’accompagnement, il vise plus particulièrement à soutenir les entrepreneurs dans les premières années de croissance, une étape charnière pour la survie de l’entreprise.

La clôture du programme s’est tenue le 7 juin dans la nouvelle entreprise Fromagerie Roy, située à Rawdon, en présence des partenaires et collaborateurs du projet. Les entrepreneurs présents se sont vus remettre une accréditation soulignant leur parcours de formation, ainsi qu’une adhésion gratuite au mentorat d’affaires. Le directeur de la SADC Matawinie, M. Jonathan Landreville en a également profité pour annoncer le désir de la SADC d’organiser une 2e cohorte du programme dès l’automne prochain.

Le programme n’aurait pu voir le jour sans la précieuse contribution des partenaires qui ont cru fermement aux bénéfices d’un tel projet depuis le tout début et qui se sont impliqués tout au cours du programme. Nous remercions donc Emploi Québec Lanaudière et Desjardins Entreprises Lanaudière, partenaires majeurs du programme. Nous soulignons également la contribution de la Banque de développement du Canada.

Programme Savoir entreprendre Matawinie

Le programme comporte plus de 25 heures de formation dans un groupe limité pour faciliter les échanges et l’application concrète de la théorie. Plusieurs thématiques sont abordées : santé financière de l’entreprise, lecture et analyse des états financiers, fiscalité, simulation de gestion d’entreprise, techniques de vente, ressources humaines et stratégie marketing web. Des conseillers aux entreprises de la SADC Matawinie sont présents tout au cours du programme pour offrir de l’accompagnement personnalisé au besoin. Le parcours est également bonifié par un accès privilégié à des ressources spécialisées, des formations bonus facultatives, des invitations surprises à des événements de réseautage et autre. Pour plus d’information sur le programme, veuillez visiter le www.matawinie.qc.ca ou contacter la SADC Matawinie au 450 883-0717.