L'étudiante et athlète, Juliette Parent, reçoit une bourse de 4000 $

M. Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers, a annoncé les noms des 21 étudiants-athlètes émérites qui se partageront un total de 80 000 $ à l’occasion de la 9e édition du Programme de bourses La Capitale Assurance et services financiers, une remise organisée en collaboration avec la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

En effet, Juliette Parent, de Saint-Jacques, s'est vu remettre une bourse d'excellence académique d'un montant de 4000$, grâce à sa moyenne académique maintenue de 83% .

Par ailleurs, la jeune athlète s'est classée cinquième au Championnants du monde junior et elle est double médaillée d'or en simple et en double aux Championnats canadiens juniors.

Ce que nous pouvons lui souhaiter pour la suite

​Juliette déploie une bonne force de frappe, des services rapides et se déplace efficacement sur les terrains. Ses efforts à l’entraînement sont actuellement dirigés vers sa prise de décision et son jeu de pied.