Ste-Marcelline-de-Kildare souligne l’implication de 193 bénévoles

Le 2 décembre dernier le maire de Ste-Marcelline-de-Kildare, monsieur Gaétan Morin, et l’ensemble des conseillers et conseillères municipaux ont remercié les 193 bénévoles qui ont participé en 2017 à la vie communautaire, culturelle et sportive à Ste-Marcelline-de-Kildare. « Ste-Marcelline est une petite municipalité. C’est avec beaucoup d’émotion que nous voyons le nombre de nos bénévoles augmenter chaque année. C’est presque 10% de notre population qui s’implique! Il est donc important pour nous de souligner en grand le travail que chacun fait pour le dynamisme de notre communauté » explique fièrement monsieur Morin. Chaque année la municipalité organise une telle soirée festive à laquelle tous les bénévoles sont conviés.



Le 2 décembre dernier, madame Isabelle Langlois et madame Denise Benny Morin ont été honorées du titre de bénévole de l’année 2017. Ces deux femmes se démarquent par leur sourire mais aussi par leur disponibilité et leur grand coeur. «La municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare est choyée par l’implication d’autant de bénévoles mais aussi par la qualité et la dévotion de ceux-ci. » conclut le maire.