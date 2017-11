6 à 8 avec Pleine Lune au CRAPO

La jeune formation Pleine Lune sera en prestation au CRAPO le vendredi 8 décembre dans le cadre d'un 6 à 8.

Le trio Pleine Lune a pris forme à l’été 2016. Les trois membres ayant de grandes affinités pour la musique traditionnelle du Québec, il a été facile pour eux de combiner leurs compétences pour en faire une formation musicale riche et dynamique. Ils ont d’ailleurs eu l’opportunité de jouer ensemble durant un été complet au Village Québécois d’Antan. Ils élaborent des arrangements mélodiques à partir de chansons, de pièces du répertoire traditionnel et de compositions d’inspirations diverses. En effet, le trio puise une partie de son inspiration dans d’autres courants musicaux, comme la musique irlandaise, celtique et le bluegrass. Un groupe à découvrir!



L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.