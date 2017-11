Lanaudière possède la seule route régionale des marchés de Noël au Québec

S’appuyant sur trois marchés de Noël solidement établis dans la région, la Route des marchés de Noël de Lanaudière vous transporte d’un marché à l’autre dans une ambiance festive hors du commun. En effet, dans quelques jours, les marchés de Noël de L’Assomption, de Joliette-Lanaudière et de Terrebonne seront tous prêts à accueillir les visiteurs. Situés à une courte distance les uns des autres, vous retrouverez des exposants différents d’un marché à l’autre, afin de permettre aux visiteurs de rencontrer un nombre maximum d’artisans, artistes et marchands de la région. Répartis sur trois lieux, ce sont des produits exclusifs, des ambiances et expériences différentes qui vous attendent. Jusqu’à la fin décembre, Lanaudière est la destination par excellence pour la période du temps des Fêtes!



Quelques nouveautés

Les 9 et 16 décembre prochains aura lieu la tournée en autocar de la Route des marchés de Noël de Lanaudière. Le 9 décembre, un autobus partira de Joliette, alors que le 16 décembre, l’autobus partira de L’Assomption et de Terrebonne pour effectuer la route des 3 marchés.

En plus des traditionnelles maisonnettes et du défilé du Père Noël, Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière vous convient à deux circuits exceptionnels. Le circuit gourmand vous invite a découvrir dans 8 restaurants différents, le repas traditionnel du pays de la spécialité de la maison. Inde, Italie, Vietnam, Irlande et plusieurs autres seront à l’honneur. Vous pourrez également prolonger votre plaisir en découvrant les beautés culturelles et patrimoniales de Joliette. Les 6 arrêts proposés dans le parcours sont situés à une longueur de marche du centre-ville, seulement quelques minutes l’un de l’autre : une belle occasion de passer une agréable journée à Joliette!



De son côté, le Marché de Noël de L’Assomption offrira aussi plusieurs nouveautés. Le territoire est agrandi. En plus du boulevard L’Ange-Gardien, le marché s’étend cette année sur le terrain du CÉGEP. De nouvelles illuminations seront installées pour mettre en lumière plus que jamais les exposants et plusieurs nouveaux produits compléteront l’offre existante, avec 18 nouveaux exposants. En tout, ce sont 63 exposants qui vous attendent avec, en plus, une toute nouvelle halte gourmande.



Le Marché de Noël de Terrebonne, quant à lui, aura le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux commerçants en plus de l’incontournable grande roue, ce qui permettra aux visiteurs de vivre une activité et un magasinage du temps des Fêtes magique.

Consultez le lanaudiere.ca/marches-noel pour les détails et, lors de votre visite, profitez-en pour afficher vos photos sur Instagram en utilisant le mot-clic #NoelLanaudiere

Marché de Noël de L’Assomption – L’Assomption

Du 30 novembre au 23 décembre 2017

www.marchedenoeldelassomption.ca

Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière — Joliette

Du 1er au 22 décembre 2017

www.marchesdenoeljoliettelanaudiere.com

Marché de Noël de Terrebonne — Vieux-Terrebonne

Du 8 au 23 décembre 2017

www.marchedenoeldeterrebonne.com

Les trois marchés de Noël de Lanaudière font partie du regroupement des marchés de Noël du Québec. Pour plus de détails, consultez le http://www.lesmarchesdenoelduquebec.com/Regroupement/