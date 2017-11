Deux nouvelles bornes interactives à Joliette

Avec l’installation de deux nouvelles bornes interactives à écran tactile sur le territoire, les citoyens et visiteurs peuvent désormais naviguer à travers une foule de renseignements utiles sur les services et événements offerts à Joliette, ville intelligente!

À vocation utilitaire et touristique, ces bornes interactives, telles des tablettes géantes, sont installées sur la place Bourget et devant la bibliothèque Rina-Lasnier. Circuit d’autobus, activités au Musée et à la bibliothèque, événements en cours et spectacles à venir, répertoire des restaurants et plus encore: du contenu original et navigable mis à jour régulièrement, pour les passants en quête de réponses ou de divertissement!

Parmi les premières villes au Québec à se doter d’une telle technologie, Joliette souhaite se positionner au nombre des villes intelligentes, l’un des six projets prioritaires déterminés par les citoyens et les élus dans le cadre de la démarche ÉcoJoliette en 2016.