Culture Lanaudière lance son calendrier de l’Avent

Culture Lanaudière a décidé d’imiter le Père Noël cette année en lançant son premier calendrier de l’Avent. Y apportant toutefois sa touche bien particulière, Culture Lanaudière a décidé qu’en plus de gâter ses fans sur Facebook, il y aurait une excellente occasion de leur faire découvrir toute la beauté culturelle de la région.



Dès le 1er décembre, l’organisme voué à la professionnalisation des artistes lanaudois mettra en ligne, via sa page Facebook, son calendrier qui dévoilera 1 cadeau par jour. Il ne suffit que de partager la page. Pour ce faire, 24 partenaires ont accepté l’invitation de Culture Lanaudière, ce qui permettra d’offrir 24 cadeaux différents à saveurs culturelles. Finalement, s’ajoutera, le 25 décembre, le tirage d’un bas de Noël très spécial qui sera tiré parmi tous ceux qui auront partagé le calendrier de l’Avent. Le tout est d’une valeur de 1400$. « Nous voulions, faire plaisir aux lanaudois. De surcroît, c’est un moment exquis pour leur faire apprécier à quel point la culture lanaudoise est faste et riche», a souligné Mme Andrée Saint-Georges, directrice générale de Culture Lanaudière .



Le calendrier sera mis en ligne en matinée le 1er décembre. Chaque jour, à 16h, sera dévoilé le nom de la personne se méritant le prix du jour. Le 25 décembre, Culture Lanaudière dévoilera le gagnant du bas de Noël, d’une valeur, à lui seul, de 600$. Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook de Culture Lanaudière.