Québec accorde une aide financière de plus de 399 000 $ à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 399 875 $ à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, située dans la région de Lanaudière, pour des travaux de réfection.

La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, en a fait l'annonce au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin. Pour sa part, la Ville participe au financement de ce projet pour un montant représentant 50 % du coût total qui s'élève à 799 750 $.

Les travaux consistent dans la réfection du rang de la Deuxième-Chaloupe et visent à maintenir la route en bon état et à assurer la sécurité des usagers qui l'empruntent. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local.

Citations :

« Notre appui financier à la voirie locale nous permet d'accompagner les municipalités dans leurs besoins en matière de maintien et d'amélioration des infrastructures routières locales. Je me réjouis que le gouvernement apporte ce soutien financier à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. »

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Cette aide financière est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies. Ces travaux de réfection nécessaires à l'amélioration du réseau routier permettront, à terme, d'améliorer la qualité de vie des usagers de la route qui empruntent régulièrement cet axe routier. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière