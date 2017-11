Un grand colloque populaire dans la région

Le Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) tiendra un colloque d’une journée le 30 novembre prochain au Centre communautaire Saint-Jean-Bosco. La journée sera suivie d’un « 5 à 7 engagé » sous la forme d’un cabaret où se succèderont différents artistes, dont le slammeur lanaudois Jocelyn Thouin et l’humoriste Fred Dubé.



Un « colloque populaire »

Colloque, car il s’agit d’une grande rencontre qui vise la réflexion et la discussion autour d’un thème. Populaire, car il se déroule en mode « éducation populaire autonome », c’est-à-dire par et pour les gens du milieu. De plus, par les activités proposées, nous serons amenéEs à vulgariser et à réfléchir collectivement à des phénomènes qui créent de l’exclusion sociale. Et surtout, il vise la transformation sociale et le développement de liens de solidarité dans la région.

La journée débutera avec une grande conférence sur le thème du racisme à laquelle participeront France Robertson, directrice au Centre de l’amitié autochtone de Lanaudière, la militante féministe Alexandra Pierre, le professeur Sid Ahmed Soussi et le militant anti-raciste Guillaume Hébert.



Cinq ateliers, animés la plupart par des intervenantes de la région, seront ensuite proposés aux participantEs. Les thèmes abordés sont le colonialisme (CRÉDIL), le territoire (Projet Des terres minées), l’itinérance (La Hutte – hébergement d’urgence) les stéréotypes de genre à l’enfance (Le NÉO) et le discours haineux (Mouvement contre le discours de haine).



Pour terminer la journée, un 5 à 7 engagé est organisé.Le public assistera à différentes prestations et pourra profiter d’un service de bar. À faible coût, le colloque, s’adresse aux travailleurs et travailleuses, militantEs, et bénévoles de groupes communautaires lanaudois, mais il est également ouvert aux groupes sociaux de la région, ainsi qu’à la population en général. L’entrée pour le 5 à 7 est gratuite.

Consultez la programmation et inscrivez-vous sur le site Web du MÉPAL.

Le Mouvement d’Éducation Populaire Autonome de Lanaudière est un regroupement d’organismes lanaudois voué à la promotion et au développement des pratiques d’éducation populaire autonome et à la défense des droits sociaux dans la région.