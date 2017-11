Le calendrier des collectes de la MRC D’Autray sera déposé dans les bureaux municipaux

Quelques semaines avant l’impression de son calendrier des collectes, le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a réitéré sa décision écologique de distribuer des copies dudit document d’information dans des endroits publics de son territoire.



Pour 2018, des copies seront déposées dans l’ensemble des bureaux municipaux, les bibliothèques, de même que certains dépanneurs et supermarchés. L’arrivée du calendrier en ces lieux est prévue lors de la semaine débutant le 11 décembre. Il s’agit de la deuxième année consécutive que la MRC opte pour ce moyen de distribution, le tout dans l’optique de réduire les frais de livraison. En tout temps, la version numérique sera disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca.



Distribué depuis maintenant 13 ans, le calendrier est devenu un incontournable pour les citoyens du territoire. Ses lecteurs y découvrent les dates des collectes ainsi que les bonnes pratiques en matière d’environnement. La thématique de la prochaine édition sera le projet Art et aménagement de la MRC. Une sélection de photographies d’œuvres d’art public, réalisées dans le cadre d’un projet culturel de l’organisation, assurera son illustration.



Pour toute question en lien avec la distribution du calendrier, il est possible de joindre le responsable des communications de l’organisation par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.