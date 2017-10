Avec 110 000 $ amassés, la Fondation pour la Santé est fière d’avoir osé le thème de l’expérience avec sa nouvelle soirée-bénéfice Experiencia!

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer les résultats obtenus dans le cadre d’Experiencia, sa toute nouvelle soirée-bénéfice présentée par Desjardins et Métro Bel-air. Cet événement, de type cocktail dînatoire, a eu lieu le jeudi 19 octobre dernier à la salle Le Maxime du Jolodium de Notre-Dame-des-Prairies, un lieu qui était demeuré secret jusqu’à la toute fin!



Avec cette soirée haute en couleur, la fondation a réussi l’exploit de récolter 110 000 $ pour la santé de la population nord-lanaudoise, son audacieux objectif de départ ayant été fixé à 100 000 $. Experiencia a plongé ses invités dans une ambiance particulière, intrigante et surprenante, où expérience et plaisir se sont côtoyés le temps d’une soirée. Le concept et le format même de l’événement ont été dévoilés à la dernière minute. En effet, question de jouer le jeu jusqu’au bout, les participants ont été conviés à se rendre dans le stationnement des Galeries Joliette, pour ensuite prendre place dans un autobus nolisé prévu spécialement pour l’occasion. C’est dans les minutes suivantes qu’ils ont enfin sur le lieu de l’événement, soit le Jolodium, étant situé à quelques coins de rue du point de rendez-vous.



L’organisation de l’événement n’a absolument rien laissé au hasard dans la programmation de la soirée. Cette dernière a proposé à ses convives une série de kiosques misant sur la stimulation des cinq sens et la découverte de stations gourmandes. Ces dernières, en plus d’offrir des bouchées et des saveurs pour tous les palais, étaient accompagnées d’un bar à vin, un bar à whisky scotch et d’une station de mixologie, où un cocktail spécifique à la soirée fut dévoilé au courant de la soirée. La salle fut totalement revampée pour l’occasion; le but premier étant de dépayser les invités et de leur faire vivre une expérience immersive inédite. Le tout fut ponctué par une performance électrisante de l’artiste de cirque Dominique Lacasse, suivie d’un encan crié.



Cette année, le thème d’Experiencia proposait une immersion en forêt pour les invités, les plongeant dans un univers particulier. Comme l’a mentionné l’animateur Pascal Babin : « Faire face à la maladie, c’est aussi être plongé, immergé, dans un tout autre univers, comme ce soir. On y vit différentes choses, qui altèrent ou modifient nos sens. La force de la nature se veut comme la force de la vie. Elles peuvent autant faire des miracles que des ravages…» Le thème de l’événement changera chaque année afin de donner chaque année une couleur à l’événement et afin d’attirer les gens dans le but qu’ils soient curieux de découvrir chacun des thèmes.



« Nous sommes choyés à la fondation de pouvoir compter sur l’appui de nombreux partenaires et de gens de cœur qui chérissent la cause de la santé. Les résultats de cette première édition en sont le meilleur exemple. La confiance dont les participants à la soirée nous ont fait preuve nous touche profondément. La même chose s’applique à nos commanditaires et donateurs, qui ont totalement embarqué dans notre projet sans même connaître les détails de la soirée. Merci d’avoir osé et d’avoir fait preuve d’audace. La barre est maintenant élevée pour la seconde édition de l’événement qui aura lieu l’an prochain. », affirme Caroline Martel, directrice générale de la fondation.



La fondation et son comité organisateur en profitent également pour remercier chaleureusement tous les partenaires et participants à la soirée. Ces derniers permettent à la fondation de remplir sa mission, qui est d’amasser des fonds pour la santé des gens de la région. Les photos de la soirée sont disponibles sur le site www.experiencia.ca.



Sur la photo :



Membres du comité organisateur de l’événement : Stéphane Guillemette, partenaire (GCIA Événements) – Caroline Martel, directrice générale de la fondation – Michèle Goyette (Tomahawk Communication) - Maude Malo, directrice du développement à la fondation – Mathieu Bélisle (Qualinet Construction) – Pascal Babin (animateur de la soirée) – Jean-Sébastien Devost (Tomahawk Communication) – Dr Michel Dunberry (Chef au département de chiurgie du CHDL et membre du conseil d’administration de la fondation) - Amélie Lajoie (IA Groupe financier) – Julien Durand ( L’Âtre Bistro Traiteur) – Louis-Félix Laporte (CIBC Wood Gundy) – Luc-Olivier Trudel, adjoint au développement à la fondation – Stéphane Morel (IA Groupe financier).