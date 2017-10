Une foule record aux Portes ouvertes du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

C’est hier, 25 octobre, que le Cégep régional de Lanaudière à Joliette tenait ses Portes ouvertes 2017. Avec une foule record de plus de 900 entrées, dont 550 élèves, la Direction entrevoit une rentrée 2018-2019 effervescente et des perspectives prometteuses pour ses programmes préuniversitaires et techniques.



« Comme tous les autres collèges du Québec, avec les coupes budgétaires des dernières années, qui ont précarisé nos établissements, les possibilités de développement et d’enrichissement de nos programmes et installations dépendent en grande partie de notre capacité à innover et à susciter une augmentation de notre population étudiante. Avec les statistiques d’assistance recueillies aujourd’hui, nous sommes particulièrement optimistes quant au nombre de demandes d’admission que nous aurons d’ici le 1er mars », se réjouit la directrice du Cégep à Joliette, Hélène Bailleu.



Les élèves du secondaire ainsi que leurs parents et amis ont eu l’occasion de rencontrer le personnel enseignant de chacun des programmes, de leur poser des questions, de démystifier les programmes d’aide financière aux études ou encore les équivalences de cours, de visiter les installations sportives, les nouveaux laboratoires de génie civil, l’unité-hôpital en soins infirmiers, le complexe serricole et bien d’autres locaux et installations à la fine pointe.



Plus encore, comme le confie Marianne Cusson, sémillante élève de l’École secondaire Thérèse-Martin : « Après avoir discuté avec des profs, j’ai eu la chance de rencontrer une étudiante de 2e année qui m’a fait visiter les locaux du programme d’Arts visuels, et elle m’a expliqué concrètement ce qu’ils font. J’étais venue exactement pour ça, car j’avais une vague idée du programme. J’en ressors convaincue d’envoyer ma demande d’admission en Arts visuels, et j’ai vraiment hâte de faire des projets de création comme ceux que j’ai vus. Et en plus, il paraît qu’on travaille en petits groupes et qu’on devient une vraie famille », conclut-elle, les yeux pétillants d’enthousiasme.



Parmi les visiteurs qui ont rempli un sondage de satisfaction, deux personnes ont gagné leurs droits d’inscription pour la session d’automne 2018, une valeur d’environ 160 $ par étudiant. Les personnes gagnantes sont Lenny Rivest et Kelly-Anne Désy. D’ailleurs, les résultats du sondage permettent à l’équipe du collège de conclure à un franc succès, puisque près de 100 % des personnes interrogées ont été satisfaites de leur visite. La Direction du collège tient d’ailleurs à remercier les quelque 300 étudiantes et étudiants bénévoles qui sont venus à la rencontre de leurs futurs collègues de classe.



Rappelons enfin que toute demande d’admission pour l’automne 2018 doit être acheminée au Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM) avant le 1er mars 2018.

Le Cégep à Joliette est un établissement d’enseignement collégial public offrant 23 programmes préuniversitaires et techniques. Il accueille en moyenne chaque année quelque 2500 étudiants et étudiantes. Il fait partie de la grande famille du Cégep régional de Lanaudière qui compte deux autres collèges constituants, à Terrebonne et à L’Assomption, un service de la formation continue ainsi qu’un siège social à Repentigny.