Gestion des matières résiduelles : Saint-Charles-Borromée toujours classée au rang des meneurs

Grâce aux efforts collectifs, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée continue d'améliorer sa performance annuelle et demeure dans le top 3 des villes et municipalités de la MRC de Joliette affichant le plus haut taux de récupération.



Le bilan 2017 rend compte de la performance quant à la quantité de matières résiduelles détournées du site d’enfouissement. Celui-ci révèle que le taux de récupération a augmenté de 1 % par rapport en 2016, passant de 49 % à 50 %. Les performances sont à la hausse, aussi bien pour la collecte sélective que celle des matières organiques. L’achalandage à l’Éco-Parc connaît lui aussi une croissance puisqu’on note une augmentation de 19 % du nombre d'usagers d’ici. C’est dire que de janvier à septembre, le nombre de Charlois ayant convergé vers ce parc de récupération est de 2 081.



Alors que la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) se déroule du 21 au 29 octobre, ces données sont encourageantes, mais de nombreux efforts restent à faire vers l’atteinte du « zéro déchet ». « Je salue les efforts et l’énergie déployée par les familles et les foyers charlois en matière de participation aux différentes collectes, souligne le maire, M. Robert Bibeau. « Mais en cette semaine de réduction des déchets, le défi de consommer autrement se pose. Car même si Saint-Charles-Borromée se classe parmi les bons élèves, la moitié des matières résiduelles que nous générons au Québec se retrouve dans les lieux d’élimination », rappelle le maire.



C’est d’ailleurs le thème de la SQRD pour l’année 2017 : s’attarder à la consommation et aux solutions à notre portée pour consommer autrement. La réduction à la source se présente comme la solution la plus concrète pour limiter la quantité de déchets.



Rappels pour consommer autrement :

• Acheter des produits de seconde main et participer aux ventes-débarras

• Acheter des produits réparables et durables

• Apprendre à réparer ses objets

• Acheter des produits en vrac ou peu emballés

• Réemployer les contenants de plastique ou de verre