Mairie de Notre-Dame-des-Prairies: La politique culturelle conservera son importance avec Suzanne Dauphin

Interrogée dernièrement sur son plan en matière depolitique culturelle, la candidate à la mairie de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin, se dit d’abord heureuse des transformations apportées à l’ancien hôtel de ville, lui permettant de retrouver sa vocation initiale. Elle précise qu’à cet endroit on y retrouvera une salle multifonctionnelle au second étage pouvant servir de salle d’exposition et de lieu de rencontres.



Mme Dauphin souhaite conserver toute l’importance démontrée par le présent conseil, dont elle fait partie, au domaine culturel. Elle mentionne avec satisfaction l’acquisition de l’église de Notre-Dame-des-Prairies qui a permis l’instauration du Carrefour culturel, sans oublier les Jeudis Musik’eau qui en étaient cette année à une 10e édition. Elle entend également poursuivre la tenue des résidences artistiques qui encouragent fortement les artistes qui se produisent au Carrefour culturel de N.D.P.



« La culture ça rend les gens heureux et c’est rassembleur » d’affirmer Me Dauphin. Elle termine en indiquant qu’avec sa politique culturelle, Notre-Dame-des-Prairies participe au développement économique et artistique de notre région.