Portes ouvertes à la caserne : une journée couronnée de succès

Vif succès pour la journée portes ouvertes à la caserne d’incendie de Saint-Charles-Borromée, samedi dernier, alors que plus de 2 000 visiteurs s’en sont donnés à cœur joie avec les nombreuses activités proposées et animées par les pompiers.



En plus de la visite des lieux et des véhicules, les familles ont eu droit à de l’animation, des jeux gonflables, des conseils de prévention, un parcours d’adresse ainsi que la présence des célèbres mascottes Marcus de la Pat’Patrouille et le drôle d’oiseau Charlo. Également, le thème de cette année « La prévention, c’est bon! C’est dans la cuisine que ça se passe! » était mis à l’honneur avec une démonstration de feu de cuisine qui a retenu l’attention… mais aussi le souffle des visiteurs. Ceux-ci n’oublieront jamais ce conseil de sécurité : toujours avoir un couvercle à portée de la main, sinon un récipient qui puisse couvrir la totalité du chaudron qui sert à la cuisson!



Une activité de rapprochement

Depuis la sortie de la grande échelle jusqu’aux kiosques d’information, tout avait été mis en place pour plaire et pour informer le grand public, et ce, avec la collaboration de tous les pompiers, mais aussi celle des bénévoles de l’Intervention et soutien aux services d’urgence (I.S.S.U.), dont le mandat est d’aider les différents services d’urgence lors d’événements majeurs qui surviennent sur le territoire lanaudois. « Nous souhaitions dévoiler toute l’étendue de notre métier, de nos activités, de nos véhicules et de notre matériel, tout en faisant passer des messages de prévention », indique M. Jacques Fortin, directeur du Service de prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée, qui effectue 850 interventions par an. Selon lui, ce type de journée permet aussi de tisser des liens avec la population, et ce, aussi bien celle de Saint-Charles-Borromée que celle des huit autres municipalités desservies, soit : Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, NotreDame-de-Lourdes, Saint-Paul, Crabtree, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas et Village Saint-Pierre

À cet effet, le nouveau maire de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée s’est montré ravi du sentiment démontré par les citoyens à l’égard de leurs pompiers et de leur fonction. « Cette fête familiale est un événement sans égal pour rapprocher les citoyens de leurs pompiers.



L’émerveillement des enfants était au rendez-vous, mais aussi le grand respect des parents pour ce métier qui en est un de tous les fronts », a indiqué M. Robert Bibeau.



Rappelons que cette activité s’inscrivait dans la Semaine de prévention des incendies qui se tenait cette année du 8 au 14 octobre.