Franc succès pour la Journée Accueil et carrières en Soins infirmiers au Cégep à Joliette

Le Département de soins infirmiers du Cégep régional de Lanaudière à Joliette est heureux du succès récolté par sa toute première Journée Accueil et carrières tenue le 26 septembre dernier.



L’équipe du Département de soins infirmiers, en collaboration avec la direction du collège, s’est largement investie dans la mise en place de cet événement de réseautage et de recrutement qui a suscité l’intérêt de 250 étudiants et étudiantes en soins infirmiers.



Les étudiants et étudiantes en Soins infirmiers ont ainsi eu la chance d’assister à des conférences et à des ateliers fort intéressants tout au long de la journée. Il faut souligner, entre autres, la présence de Mme Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière étaient également présents pour accueillir les étudiants et étudiantes du programme.



En matinée, les jeunes ont été invités à assister aux prochains Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ) qui se tiendront en mars 2018. Occasion sans pareille de tisser des liens avec leurs pairs, les JIIQ permettent aussi aux étudiants et étudiantes de se dépasser en participant à des activités ludiques ainsi qu’à des compétitions mesurant l’étendue de leurs connaissances et leurs habiletés sportives.



La conférence de Mme Mélissa Laforest et M. Yannick Melançon-Laître, tous deux infirmiers praticiens spécialisés au CISSS de Lanaudière, intitulée Être IPS - Une expertise infirmière en soins avancés de première ligne a grandement captivé l’auditoire. Le travail multidisciplinaire lié au rôle de l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) s’est révélé très attirant, selon les jeunes qui étaient présents. Cette conférence leur a permis d’entrevoir des perspectives intéressantes pour le développement de la profession ainsi qu’une reconnaissance accrue du rôle des infirmiers et infirmières.



En après-midi, les jeunes ont exploré les kiosques d’exposition des employeurs. « Cette foire de l’emploi a permis à nos étudiants et étudiantes de mieux connaître les milieux de travail à leur portée, tant au sein de notre région qu’à l’extérieur, et de tisser des liens avec de futurs employeurs. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir accueilli des employeurs des secteurs public et privé d’aussi loin que le Bas-Saint-Laurent, l’Outaouais, l’Estrie ou la Côte-Nord », mentionne Ève Fiset, coordonnatrice au Service des affaires étudiantes et membre du comité organisateur.



Un panel composé d’infirmiers, de conférenciers, de gestionnaires et de divers professionnels du milieu de la santé a aussi suscité un vif intérêt. Ces derniers ont discuté avec les jeunes et répondu à leurs questions sur les tâches et les fonctions cliniques relatives à la profession. De nombreux prix de présence ont été distribués lors de cette activité grâce à des partenaires financiers, tels que M. Gabriel St-Marie, député fédéral de Joliette, la Fondation du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, Dufort & Lavigne, COOPSCO, Éditions Chenelière Éducation, Michaux Médical, Pearson-ERPI, Vêtements et chaussures HUSKY, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que M ta région. Sans leur généreuse contribution, l’événement n’aurait pas connu un tel succès. Le Cégep tient à les remercier chaleureusement.