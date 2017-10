La bibliothèque municipale de Saint-Ambroise-de-Kildare change de nom

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare inaugure la nouvelle enseigne de sa bibliothèque municipale, qui portera désormais le nom de Bibliothèque Jean-Claude Lapierre

C’est sous forme de 5 à 7 que le conseil municipal a accueilli les membres de la famille Lapierre et les nombreux bénévoles de la bibliothèque afin de dévoiler le nouveau nom de sa bibliothèque.

C’est pour souligner la contribution de Monsieur Jean-Claude Lapierre à sa municipalité qu’il a été décidé de nommer la bibliothèque en son honneur. Auteur du seul ouvrage portant sur Saint-Ambroise-de-Kildare, Un village au Québec : St-Ambroise de Kildare, M. Lapierre est entré au cœur même du village pour y puiser une mine d’informations, se penchant sur ses racines et sur les gens qui ont forgé ce coin de pays, afin de laisser une trace indélébile du passage des ancêtres sur les terres de Saint-Ambroise-Kildare.

En compagnie de Madame Johanne Marion, responsable de la bibliothèque et de Mesdames Danielle et Andrée Lapierre, filles de Monsieur Jean-Claude Lapierre, François Desrochers, maire de Saint-Ambroise-de-Kildare, a procédé, lors de cet événement, au dévoilement officiel de la nouvelle enseigne qui représentera désormais la bibliothèque. « M. Jean-Claude Lapierre était, avant tout, un homme rempli d’admiration, de gratitude, qui a voulu transmettre ses passions à travers un ouvrage qui raconte l’histoire de notre village et de ceux qui l’ont façonné. 150 ans d’un passé qui est le reflet même de notre avenir et qui s’expose dans un livre d’une richesse étonnante. » « […] espérons qu’un jour quelqu’un d’autre prendra la plume afin d’allonger nos années d’histoire en continuant l’œuvre de M. Lapierre! »

M. Desrochers en a également profité pour remercier les nombreux bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque afin de la garder bien vivante. Ils sont plus d’une vingtaine à y investir temps, amour et passion, cumulant de nombreuses heures d’investissement personnel pour le plus grand plaisir des citoyens.



La bibliothèque Jean-Claude Lapierre en bref

Près de 12 600 livres dans ses rayons

Près de 12 000 prêts par année

1 026 abonnés, ce qui représente un taux d’abonnement de 26 % de la population ambroisienne.