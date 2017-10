Caserne, ouvre-toi!

À l’occasion de la Semaine de la prévention des incendies, le service des Incendies de la Ville de Joliette vous ouvre grand les portes de sa caserne le 14 octobre, l’instant d’un après-midi enrichissant et rempli de surprises avec les membres de son équipe!

C’est ainsi que les citoyens de Joliette et des environs sont invités à venir visiter la caserne et participer aux différentes activités gratuites déployées pour l’occasion, de 13 h à 16 h au 232, rue Gaspard Nord. Jeu gonflable, visite des camions et des locaux, maniement d’une lance incendie et plus encore: tout y sera pour vous permettre d’en apprendre davantage sur la prévention et le travail des pompiers, dans le plaisir!

Suivant la thématique « La prévention, c’est bon! C’est dans la cuisine que ça se passe! » du ministère de la Sécurité publique et pour conscientiser les citoyens aux dangers potentiels d’incendie liés aux feux de cuisson, deux démonstrations d’extinction de feu de friture se tiendront également à 13 h 30 et 15 h.

La Sûreté du Québec sera aussi sur place avec un véhicule de patrouille à visiter. Profitez-en pour venir poser vos questions!