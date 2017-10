La MRC de D’Autray lauréate d’un prix Coup de cœur

Le vendredi 22 septembre dernier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray s’est vu remettre un prix d’importance lors des Grands prix Desjardins de la culture Lanaudière, un évènement tenu au Centre culturel de Joliette.



Après avoir décroché le prix Municipalité culturelle en 2013, la MRC a mérité le prix Coup de cœur Desjardins, un honneur notable nécessitant l’appui de deux jurys distincts. En plus de cette distinction, l’organisation a de nouveau été sélectionnée comme finaliste de la catégorie Municipalité culturelle.



« Au cœur de notre MRC la culture est une valeur intégrée, nous y croyons : la culture comme vecteur de développement et comme fondement de notre identité. Ayant une valeur transversale, nous nous assurons qu’elle fasse partie de notre quotidien », a lancé M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel en réaction au prix.



Monsieur Gravel a également mentionné que cette soif de la culture s’explique par la qualité du travail du comité culturel de la MRC ainsi que les élus qui croient en leurs projets. Des remerciements sentis ont été livrés aux artistes, artisans, porteurs de savoir-faire et promoteurs d’initiatives du territoire d’autréen.



D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont rayonné lors du gala. C’est le cas des lauréats Michel Boire (Mandeville) dans la catégorie Métiers d’art, le Théâtre Advienne que pourra (La Visitation-de-l’ÎleDupas) dans la catégorie Arts de la scène et Yolande Harvey (Saint-Cuthbert) dans la catégorie Création artistique en région du CALQ. L’œuvre Plie, déplie de madame Harvey fait partie des créations réalisées dans le projet Art et aménagement de la MRC de D’Autray.



Le gala des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière est la finale d’un vaste processus d’évaluation de dossiers. Au total, ce sont des centaines de dossiers qui sont conçus, étudiés, bonifiés et finalement soumis à des jurys. Culture Lanaudière est l’organisateur de cette activité de reconnaissance, où le travail des artistes est mis en lumière.