Le samedi 14 octobre, c'est à la caserne d'incendie de Saint-Charles-Borromée que ça se passe!

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies, une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 14 octobre, de 10 h à 15 h, à la caserne d’incendie située au 525, rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée. Plusieurs activités sont prévues, au grand bonheur des familles de tous les environs!



C’est sur le thème « La prévention, c’est bon! C’est dans la cuisine que ça se passe! » que se dérouleront les activités organisées par le Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée. En phase avec la thématique 2017, les pompiers souhaitent conscientiser les citoyens aux dangers potentiels d’incendie liés aux feux de cuisson. Ceux-ci pourront répondre aux questions et offrir de précieux conseils sur ce sujet en visitant les kiosques de prévention. D’autres activités seront également offertes aux familles : visite des camions et des nouveaux équipements, jeux d’adresse, structures gonflables, diner hot-dog, présence des mascottes Charlo et Marcus de la Pat’Patrouille!



« L’activité portes ouvertes obtient toujours un franc succès parce qu’elle permet aux citoyens de se familiariser avec le métier de pompier dans un contexte festif et convivial. C’est aussi l’occasion idéale d’établir un contact privilégié avec les citoyens des neuf municipalités que nous desservons », explique M. Jacques Fortin, directeur du Service de la prévention des incendies.



Les pompiers attendent donc les familles de Saint-Charles-Borromée, mais aussi de Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Paul, Crabtree, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas et Village Saint-Pierre en très grand nombre ce samedi!