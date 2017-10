Réponse citoyenne : Le Parc de l’Harmonie pour la Municipalité de Saint-Côme

C’est lors des Journées de la Culture qu’a été dévoilé, le 30 septembre dernier, le nom du futur parc intergénérationnel de la municipalité de Saint-Côme, le « Parc de l’Harmonie ».



Le concours, lancé en août dernier, a reçu plus d’une trentaine de suggestions et de ces suggestions, trois fois est ressorti le même nom, qui a d’ailleurs récolté le plus de points !

Les gagnantes du concours sont :

Mmes Catherine Côté, Chantal Lemire et Sylvie Riopel qui se sont vues remerciées en recevant 100 $ en certificat-cadeau échangeable auprès des commerçants de Saint-Côme.



« Le futur Parc de l’harmonie est une réponse aux besoins identifiés par les ainés et les familles de notre communauté, lors des consultations citoyennes réalisées dans le cadre de la mise en place de notre Politique familiale municipale et de la démarche Municipalité Amie des ainés », a souligné la mairesse suppléante Manon Pagette, lors du dévoilement de celui-ci.



Accessible par les rues Principale, de l’Hôtel-de-Ville et la 55e Rue, ce parc comprendra un amphithéâtre naturel, des aires de jeux et de repos, des jeux d’eau ainsi qu’un bloc sanitaire. Son inauguration est prévue pour 2018. « Ce nouvel espace vert viendra à coup sûr bonifier la qualité de vie de nos ainés et de nos familles », a ajouté la mairesse suppléante.



Comme les suggestions devaient également être accompagnées d’une explication afin de justifier le nom du futur parc, les 3 significations des gagnantes ont été rassemblées en une seule.



Le PARC DE L’HARMONIE fait donc référence à la musique mais aussi à l’harmonie entre les générations, notre rapport avec la nature et le bien-être des gens qui nous entoure. Le nom est également basé sur l’atmosphère qui y règnera et au côté rassembleur d’y voir des personnes de plusieurs générations se côtoyer. L’harmonie se réfère également au résultat d’ensemble engendré par le bon équilibre de différentes parties.