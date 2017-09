Des diplômes remis à 29 pompiers du SSI de la MRC de D’Autray

Le Service de sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a procédé, le mercredi 20 septembre dernier, à une remise de diplômes décernés aux pompiers ayant complété leur formation avec succès.



Au total, 29 pompiers du SSI ont reçu une certification de réussite dans l’une ou plusieurs des formations spécifiques suivantes : Pompier I, Matières dangereuses – Sensibilisation, Matières dangereuses – Opération, Opérateur autopompe, Désincarcération, Autosauvetage, Véhicule d’élévation.



Liste des pompiers félicités



Caserne 10 : Raymond Legros, Jean-Pierre Beausoleil, Kevin Contant, Christian Dulude

Caserne 20 : Samuel Longpré, Rémi Bisaillon, Gaétan Fournier, Dominic Paradis

Caserne 30 : Kaven L. Beaufort, Philippe Laporte

Caserne 50 : Marc-André Plante, Marc Soulières

Caserne 60 : Marc-Olivier Roy, Claude Carbajo, Alexandre Normandin

Caserne 70 : Éric Carpentier, Mathieu Guévremont, Patrick Guévremont, Pascal Labrecque, François-Olivier Larose

Caserne 80 : Tomy Bouthillier, Ghislain Desaulniers, Jonathan Desaulniers, Jean-François Massicotte, Guillaume Rondeau

Caserne 90 : Antoine Lewis, Cédric A. Boisjoli, Vincent Boisjoly, Patrick Hayeur



« Vous avez consacré de nombreuses heures à des formations afin de mieux servir et protéger nos citoyens. Ces notions apprises répondent à un besoin essentiel de notre MRC. À la suite du succès d’autant de pompiers à ces formations, nous pouvons nous réjouir et nous sentir en confiance », a mentionné M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, présent pour la cérémonie.



Dans un autre ordre d’idée, le directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray, M. Daniel Brazeau, a profité de l’occasion pour remettre une médaille honorifique au pompier Sylvain Destrempes célébrant ses 20 années de service.