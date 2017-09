CPE : Les travailleuses affiliées à la CSN votent la grève

Réunis samedi dernier en assemblée générale à St Alexis de Montcalm, les 200 membres présents du Syndicat des travailleuses en service de garde de Lanaudière - CSN se sont prononcées à 96 % en faveur d’une banque de six (6) journées de grève à utiliser au moment jugé opportun. Elles veulent ainsi mettre la pression nécessaire pour faire débloquer la négociation des dispositions nationales avec les associations d’employeurs et le ministère de la Famille.

Les travailleuses des CPE de Lanaudière sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015, soit environ 30 mois. « Elles envoient ainsi un message clair au gouvernement de même qu’aux employeurs, déclare madame Francine Ranger présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN. Le message est qu’elles sont déterminées à obtenir un contrat de travail leur garantissant des conditions qui leur permettent d’effectuer adéquatement leur travail auprès des enfants. »

Pour sa part, Mme Lili Tremblay, présidente du syndicat régional CSN explique « qu’après 30 rencontres de négociation, seules les matières non monétaires ont fait l’objet d’entente ». Elle mentionne également que « dans cette négociation, les demandes des employeurs représentent des reculs importants, non seulement dans les conditions de travail des syndiquées, mais également dans la qualité des services offerts aux enfants ».

« Il y a là bien plus qu’un conflit employeurs/employées. Par nos revendications, nous permettrons aussi d’assurer la pérennité du réseau des centres de la petite enfance, un réseau fiable et mondialement réputé dont s’est dotée la population du Québec dans le but d’assurer des services de garde éducatifs de qualité pour nos enfants », conclut Mme Tremblay.