Un succès poour la 15e édition de la journée Portes Ouvertes UPA dans Lanaudière

Le dimanche 10 septembre avait lieu la 15e édition de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Dans la région de Lanaudière, 50 000 personnes se sont déplacées pour visiter une ou plusieurs des 23 fermes qui étaient portes ouvertes dans la région.



« Le rendez-vous automnal que des milliers de citadins attendent avec impatience chaque année permet d’en apprendre un peu plus sur le métier, les pratiques et le quotidien des agriculteurs. Un gros merci aux familles agricoles ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont contribué à cette 15e édition des Portes ouvertes! », a indiqué le premier vice-président de la Fédération de l’UPA de Lanaudière, M. Michel Désy.



La région de Lanaudière a vraiment été à l’honneur cette année! La Terre des bisons, située à Rawdon, a été choisie pour être le visuel provincial de cette 15e édition étant donné qu’elle participe à l’activité depuis ses débuts!



De plus, trois entreprises lanaudoises, Qui sème récolte, Ferme Vallée verte et la Bergerie des Neiges, ont eu le privilège d’accueillir M. Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles et Mme Marie-Ève Janvier, chanteuse à succès, animatrice de l’émission « L’Amour est dans le pré » et porte-parole de l’événement, sur leur ferme afin de leur faire découvrir leur entreprise ainsi que les savoureux produits qui y sont offerts.



« La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec est une activité très importante qui permet de présenter la qualité de notre l’agriculture et l’engagement des productrices et producteurs agricoles de chez nous. Mes félicitations et un gros merci aux producteurs ainsi qu’aux centaines de bénévoles, en région comme au Parc olympique de Montréal, qui ont rendu possible cette belle journée », a déclaré le président général de l’Union des producteurs agricoles, M. Marcel Groleau.



Comme à chaque édition, l’activité permettait de visiter gratuitement des installations agricoles dans toutes les régions du Québec. Les citadins pouvaient aussi participer à une grande fête agricole sur l’esplanade du Parc olympique de Montréal.



Provincialement, ce sont plus de 157 000 personnes qui ont pris part à la quinzième édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec.