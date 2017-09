Une candidature conjointe pour quatre conseillers municipaux de Saint-Félix-de-Valois

Quatre des conseillers sortant de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois ont annoncé qu’ils solliciteront un prochain mandat à l’occasion du scrutin du 5 novembre prochain (j’ajouterais ce mot). Il s’agit de Maryse Gouger (district 1), Audrey Boisjoly (district 2), Pierre Lépicier (district 4) et Sylvain Trudel (district 5).



« Nous annonçons notre candidature conjointement, mais nous nous présentons tous comme conseillers indépendants. Dans le dernier mandat, nous avons eu à travailler ensemble sur divers dossiers et nous avions une bonne entente au sein du Conseil », ontils lancé.



« Nous souhaitons recevoir à nouveau la confiance des citoyens pour mener à terme des dossiers dans lesquels nous nous sommes déjà engagés et que nous considérons importants, tels que le prolongement des pistes cyclables et l’amélioration de la fluidité routière. Également, nous espérons prendre en main de nouveaux projets comme la mise sur pied d’une politique d’achat local, la gestion efficace de l’eau potable et la construction d’une patinoire couverte », ont-ils ajouté.



Rappelant qu’il est essentiel pour eux de placer les citoyens au cœur de leurs décisions, les quatre conseillers ont décrété que leur mission était d’assurer à tous les Féliciens et Féliciennes un environnement sain dans lequel chacun pourra s’épanouir.