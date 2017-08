Des activités hautes en couleur pour le Festival d’été de Saint-Gabriel !

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le Festival d’été de Saint-Gabriel se poursuit durant le mois d’août, pendant lequel une foule d’activités auront lieu pour le plaisir des citoyens et des touristes.



Tout d’abord, le Maski-Couleurs est une activité payante qui aura lieu le samedi le 12 août à 9 h. Les participants auront la chance de parcourir 3 kilomètres à travers la ville. Durant leur aventure, ceux-ci traverseront 3 stations de couleurs et se feront lancer une poudre colorée non toxique à base de fécule de maïs.



Par la suite, les soirées sous le chapiteau sont de retour à la plage municipale dans le cadre de la série Parti à la plage. Le vendredi 11 août, la formation Baby Boomer’s Band sera de passage pour vous faire redécouvrir la magie des années ’50, ‘60’ et 70. Dès 20 h, tous sont invités à cette soirée gratuite.



Puis, le samedi 12 août dès 20 h, place au groupe Discothèque. Celui-ci présente les grands hits disco, chantés par des femmes, des divas modernes, dans un méga show conçu pour le public d’aujourd’hui. C’est à ne pas manquer !



Pour plus d’informations sur le Festival d’été de Saint-Gabriel, les intéressés peuvent visiter le www.festivaldete.info.