Kildare Deluxe 8e édition : bien plus qu’une exposition de voitures

Pour la 8e édition du Kildare Deluxe, les amateurs de voitures anciennes et de rockabilly seront comblés. C’est un rendez-vous, le samedi 26 août 2017 dès 10 h, à Saint-Ambroise-de-Kildare.



Présentée par la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et la Caisse Desjardins de Kildare, la 8e édition du Kildare Deluxe promet d’être des plus festives. Le Kildare Deluxe est une exposition de plus de 500 voitures anciennes, à laquelle s’allie un événement musical des années 50.



Les propriétaires de voitures anciennes sont invités à arriver dès 8 h 30. Le coût est de 10 $ par voiture pour exposer sur le site. Classique, hot rod, rat-rod, musclear et kustom, il y en a pour tous les goûts. Les gens viennent de partout au Québec afin d’exposer leurs bolides. L’ouverture officielle du site est à 10 h.



Les attractions

Le Kildare Deluxe c’est bien plus qu’une exposition de voitures. La programmation musicale est aussi un élément fort. Cette année, nous avons sélectionné cinq (5) groupes afin de faire danser les participants sur les planches toute la journée et ce, jusqu’à tard en soirée. Les spectacles, une présentation de Martin Remorques, Pharmacie Landry et Laurendeau Inc. et Carrosserie Robillard, se dérouleront sur la scène principale. Le spectacle d’ouverture sera Lewis and the Stomping Roosters, à 12 h 30. Nous poursuivrons ensuite, à 15 h, avec Spacebilly’s, avec Emma Williams and the Ramblin’ Men à 17 h 30, et, à 20 h, Bloodshot Bill. Comme spectacle de fermeture, nous aurons la chance d’accueillir, à 21 h 30, Filly ans the Flops. La programmation promet d’être des plus enlevantes.



Cette année, nous avons aussi une nouveauté : le concours amateur d’Elvis. Ce concours s’adresse aux passionnés qui connaissent le répertoire du « King » par cœur. Les participants sont invités à s’inscrire dès maintenant au www.saintambroise.ca. Ils performeront sur la scène principale à 18 h 30. Un prix sera remis au gagnant par le jury.



Le concours de pin-up est aussi de retour cette année! Les inscriptions sont déjà commencées en ligne, sur la page Facebook de l’événement. Ce concours n’est pas seulement une occasion d’admirer de belles robes, mais aussi l’opportunité pour les participantes de briller grâce à leur attitude et leur personnalité. Chacune des participantes se voit remettre une photo professionnelle de la séance photo.



Cette année, il sera aussi possible d’admirer, entre 10 h et 18 h, la Ecto-1 du film Ghostbusters, une présentation des Résidences funéraires F. Thériault.



Kildare Deluxe c’est un événement pour toute la famille! Une zone « Famille » est d’ailleurs aménagée sur le site avec plusieurs activités pour les enfants.

Afin de vivre l’expérience au maximum, des maquilleuses et coiffeuses seront aussi sur place afin de vous donner un look des années 50.



Vous pourrez aussi visiter les kiosques restaurants, les bars, les exposants, rendre une visite au barbier, profiter de la zone WiFi et des aires de détente.



Historique du Kildare Deluxe



L’événement Kildare Deluxe a vu le jour suite à une idée originale de deux (2) membres du comité économique et social de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare : Amélie Plante et Bruno Laporte.



L’objectif initial du projet était de mettre de l’avant l’économie automobile de la région, en plus de faire rayonner la Municipalité par un événement rassembleur et festif.



Avec le temps, la vocation du comité s’est tournée à 100 % vers l’organisation du Kildare Deluxe, étant donné l’ampleur de l’événement.



Le Kildare Deluxe est maintenant une des plus grosses expositions de voitures anciennes de la région de Lanaudière. La 7e édition a accueilli plus de 500 voitures anciennes et près de 5 000 personnes à SaintAmbroise-de-Kildare.



En 2015, le Kildare Deluxe a remporté le prix Coup de cœur L’Action, au Gala des Excelsiors.



En 2016, le Kildare Deluxe a été cité dans un article de La Presse Plus comme « un événement à ne pas manquer cet été ».