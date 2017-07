Prévenir les noyades à grandes doses de plaisir!

Sensible à la cause, la Ville de Joliette se joint encore une fois à la Société de sauvetage et annonce la tenue de diverses activités spéciales à la piscine municipale du 16 au 22 juillet, à l’occasion de la Semaine nationale de prévention de la noyade!

3 pour 1 – 16 juillet

En énumérant trois règlements à respecter, les enfants pourront entrer gratuitement à la piscine!

Analyser le lieu de baignade – 17 juillet

Activités et animation en lien avec la thématique du jour : Analyser le lieu de baignade. Entrée selon les tarifs habituels, accès la piscine toute la journée (aux heures d’ouverture).

Défi « Porte ton VFI » - 18 juillet de 13 h à 15 h 30

Durant cette activité, les enfants devront relever le défi d’enfiler leur veste de flottaison le plus rapidement possible. Le but de cet exercice est de leur démontrer qu’il est difficile de l’enfiler une fois dans l’eau et qu’il est préférable de la porter en tout temps lors de la baignade ou en embarcation. Entrée selon les tarifs habituels, accès la piscine toute la journée (aux heures d’ouverture).

Initiation au sauvetage, natation et aquaforme – 19 juillet

Natation pour tous (9 h à 10 h). Atelier permettant aux enfants de se familiariser avec les différentes opérations de sauvetage (10 h à 11 h). Aquaforme pour tous (10 h à 11 h). Entrée selon les tarifs habituels, accès la piscine toute la journée (aux heures d’ouverture).

Intervenir en situation de détresse – 20 juillet de 13 h à 15 h 30

Activités et animation en lien avec la thématique du jour. Concours de sauvetage (balayage visuel et course à relais). Entrée selon les tarifs habituels, accès la piscine toute la journée (aux heures d’ouverture).

Aquafête et Brigade Splash – 21 juillet de 13 h à 16 h – GRATUIT!

Tout l’après-midi, les citoyens sont invités à s’amuser à la piscine municipale et à profiter d’activités spéciales avec la Brigade Splash!



S’entraîner pour être prêt à intervenir – 22 juillet

Activités de sensibilisation aux dangers à la piscine. Simulation d’un cas de colonne (14 h) et atelier de sauvetage sportif (15 h à 17 h). Entrée selon les tarifs habituels, accès la piscine toute la journée (aux heures d’ouverture).

Portes ouvertes – Kayak de mer – 22 juillet – GRATUIT!

À l’occasion de cette journée portes ouvertes, des kayaks de mer seront prêtés gratuitement aux citoyens désireux d’apprivoiser la magnifique rivière L’Assomption! Pour les débutants, un guide professionnel assurera la sécurité et l’enseignement de ce sport aquatique.

Pour de précieux conseils en lien avec la prévention des noyades et des traumatismes liés à l’eau, visitez le www.societedesauvetage.org.