« Meilleures villes où il fait bon vivre » : Saint-Charles-Borromée se classe première dans le Grand Joliette

Le magazine MoneySense a publié son classement annuel des villes canadiennes où il fait bon vivre. Sur un total de 201 villes affichées, Saint-Charles-Borromée se hisse dans le top 30 des villes canadiennes offrant la meilleure qualité de vie à ses citoyens et apparaît au classement en 1re position pour ce qui concerne les villes du Grand Joliette.

Ce classement, Best places to life in Canada, est le résultat d’une analyse du magazine canadien MoneySense, qui en dévoilait les détails cette semaine. Non seulement elle se classe au 29e rang pour les villes où il fait bon vivre, mais elle est 12e au Canada au classement des villes où il est avantageux de prendre sa retraite.

« Ce résultat met en relief tous les efforts consentis au cours des dernières années pour que notre municipalité se démarque au regard de son dynamisme économique et de sa dimension humaine. Nos initiatives ont ciblé la santé et le bien-être des adultes plus âgés ainsi que celui des jeunes familles. En 2017, c’est toute la population charloise qui peut non seulement en profiter, mais envisager durablement à couler des jours heureux. Pôle de santé, vigueur économique, proximité des services et cadre de vie sécuritaire : nos atouts ont parlé », d’affirmer le maire de Saint-Charles-Borromée, M. André Hénault.

Au total, 34 critères ont été analysés, dont le revenu familial, l'accroissement de la population, le taux de chômage, le taux de criminalité, l'accès à la propriété, l'accès à un médecin de famille et à des services de loisir, les habitudes de transport et la température. D’après ces critères, Saint-Charles-Borromée se démarque dans au moins 3 catégories. Elle détient ainsi le 8e rang des villes québécoises concernant l’accessibilité aux services de santé. Cette donnée est calculée en fonction de la présence du nombre de médecins par habitant. À Saint-Charles-Borromée, ce ratio est supérieur à la moyenne, soit 4,05 médecins généralistes et spécialistes / 1 000 habitants.

Les deux autres atouts associés à Saint-Charles-Borromée sont la présence d’une offre de transport efficace ainsi que la saine gestion des fonds publics, en ce sens que le niveau de taxes foncières et la gestion de celles-ci contribue au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.