Initiative sécurisante des cadets à Joliette

En fonction depuis le 14 juin 2017, l’équipe des quatre cadets de la MRC de Joliette ont remarqué une problématique de vitesse dans un quartier résidentiel de Notre-Dame-des-Prairies, suite à des plaintes émises par les habitants du secteur. En effet, on y retrouve un passage à vélo qui relie deux sentiers cyclables très empruntés par de jeunes familles.

De ces faits, les cadets ont pris l’initiative de sensibiliser les citoyens de cette rue en faisant du porte-à-porte et en distribuant divers pamphlets en lien avec la prévention de la vitesse pour les automobilistes. Ils ont également remis des dépliants concernant les règles du Code de la sécurité routière à vélo.

Une trentaine de maisons ont été visitées et les résidents furent plus que satisfaits de cette démarche entreprise par les futurs policiers. Il s’agirait d’une problématique récurrente et la sécurité du voisinage leur tient à cœur.

Mieux vaut prévenir, que guérir !





Sur la photo : Maude Cartwright et Jérôme Boisvert