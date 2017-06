Le lac Maskinongé à Saint-Gabriel : un trésor à découvrir pour les amateurs de sports nautiques non motorisés!

La Ville de Saint-Gabriel invite les amateurs de sports nautiques non motorisés à venir pratiquer leur discipline préférée sur le lac Maskinongé cet été. Situé à environ une heure de Montréal et de Trois-Rivières, ce lac d’envergure considérable a tout pour plaire avec sa superficie de 10 km2, ses 20 km de circonférence et sa profondeur moyenne de 28 mètres. Il est possible d’y pratiquer pendant de longues heures la voile, le canot, le kayak, la planche à pagaie, la natation, la planche à voile, le yoga sur l’eau et toutes les activités de plein air sur l’eau qui nous viennent à l’esprit.

Facile d’accès

Située à quelques minutes de route au nord-ouest de Berthierville, la plage municipale de la Ville de Saint-Gabriel, au lac Maskinongé, peut accueillir plusieurs centaines de baigneurs à la fois. Elle est accessible tous les jours de la semaine et un sauveteur est présent 7 jours sur 7 entre 10 h et 18 h durant la saison estivale. Deux quais publics sont également mis à la disposition des amateurs de sports nautiques.

Commodités en quantité

Directement sur la plage se trouvent des commodités qui nous invitent à y rester pour la journée : casse-croûte, bar et même, un restaurant de fine cuisine avec terrasse donnant sur le lac, rendent l’endroit encore plus accueillant. Il est également possible d’apporter son pique-nique. Une aire de jeux pour les enfants est accessible à proximité de certains espaces ombragés avec tables.

Pour les initiés ou pour la découverte

Il est permis d’apporter son propre équipement afin de pratiquer son sport préféré sur le lac Maskinongé. Pour les avares de découvertes, le centre nautique Courant Marin offre la location de pédalo, kayak, canot, planche à pagaie (SUP), planche à voile et voilier à quelques pas de la plage. L’entreprise offre également des cours pour apprendre les rudiments de ces disciplines ou pour se perfectionner.

À faire cet été au lac Maskinongé

Après une chaude journée passée sur l’eau, suivie d’un bon repas sur la terrasse de la plage, une vingtaine d’événements (spectacles, activités familiales et sportives) faisant partie de la programmation du Festival d’été de Saint-Gabriel viennent étoffer les soirées (et parfois aussi les journées) jusqu’au 1er septembre. La programmation complète du festival est disponible au www.festivaldete.info.

Parmi la programmation, les amateurs de plein air nautique apprécieront particulièrement le Maski-kayak, qui aura lieu le 29 juillet de 9 h à 20 h. Plus de détails concernant cet événement sont disponibles au www.maski-kayak.ca/programmation.php.

D’autres options à proximité

Les idées de sorties ne manquent pas à Saint-Gabriel : galerie d’art, restaurants de fine cuisine ou de grillades, camping, auberges, cabanes… Des sentiers de randonnée et de vélo, une chute, un spa et un vignoble se trouvent également à proximité. Partez à la découverte des trésors insoupçonnés du secteur en visitant le site www.lacmaskinonge.com.



Campagne sur les médias sociaux

La Ville de Saint-Gabriel est curieuse de voir toutes les disciplines de plein air nautiques qui seront pratiquées à l’été 2017 sur le lac Maskinongé. Elle invite donc les visiteurs à partager leur expérience sur les médias sociaux (Facebook, Twitter ou Instagram) en utilisant le mot-clic #LacMaskinongé. Les photos qui se démarquent le plus, ou celles montrant les disciplines les plus inusitées et farfelues, seront reprises dans un article qui paraîtra sur le blogue de Tourisme Lanaudière en août prochain.

Pour plus de détails concernant les activités nautiques non motorisées sur le lac Maskinongé, il est possible de visiter le site www.lacmaskinonge.com ou de communiquer avec l’équipe de la Ville de Saint-Gabriel au 450 835-2212.