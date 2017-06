La campagne majeure Donnez avec cœur, à plus de 87 % de son objectif!

Le lancement de la première campagne majeure de financement de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a eu lieu il y a maintenant un peu plus d’un an. Le moment est donc favorable pour une mise à jour des avancées qui ont été faites dans le cadre de cette campagne sous le thème Donnez avec cœur.



Lors de son lancement en juin 2016, le montant de départ dévoilé s’établissait à près de 7 M $ en promesses de don sur un objectif total de 10 M $ à amasser sur une période de cinq ans, soit de 2016 à 2020. C’est avec une immense fierté que la fondation annonce, un an plus tard, avoir atteint plus de 87 % de son objectif, soit 8,75 M $. Rappelons qu’elle est la plus grande campagne de financement jamais mise en œuvre sur le territoire du nord de Lanaudière, et même du grand Lanaudière.



Toutes les sphères de la société sont ainsi appelées à contribuer à ce projet rassembleur qui a pour but de veiller à la bonne santé de leur communauté par l’amélioration des soins et services de santé offerts par les installations de santé du territoire.



Si la fondation connaît jusqu’à présent le succès escompté, c’est tout d’abord grâce à l’appui incommensurable de la population qui saisit très bien l’importance de cette collecte de fonds et l’impact qu’aura sa contribution sur son avenir en termes de soins et services de santé de proximité. On explique également ce succès par le travail remarquable qu’accomplissent bénévolement plusieurs membres parmi les plus respectés du milieu des affaires de la région. Parmi ceux-ci, nous retrouvons nos coprésidents de campagne, en l’occurrence monsieur Alain Chalut, président de A. Chalut Autos Limitée, et monsieur Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette, représentant les neuf caisses participantes du territoire, de même que la vice-présidence régionale et Desjardins Entreprises Lanaudière. Orchestrant un cabinet de campagne composé de gens du milieu corporatif, ils élèvent ensemble le niveau d’engagement dans Lanaudière à un seuil jusqu’à présent inégalé.



Dans le cadre de cette grande campagne, notons que la fondation travaille aussi étroitement avec l’organisation pour qui elle amasse des fonds, soit le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Un travail de collaboration est effectué quotidiennement avec le personnel, de même que les médecins œuvrant au sein des différents départements et services du réseau de la santé. Cela lui permet d’être à l’écoute des besoins du réseau pour que ses investissements aient un plus grand impact. C’est de cette manière qu’ont été déterminés les sept projets de la campagne Donnez avec cœur :

Obtention d’équipements pour le service d’endoscopie (2,5 M $);

Création d’une aile de cliniques externes spécialisées (Clinique de l’œil et gynécologie) (1,05 M $);

Investissements dans les centres d’hébergement (1,5 M $);

Optimisation et réaménagement du service d’hémodialyse (895 k $);

Agrandissements des services de cardiologie et de pneumologie (250 k $);

Rajeunissement de la Clinique externe en santé mentale et la réalisation d’un projet avec l’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain (400 k $);

Acquisition de nouveaux équipements et implication dans des projets (plus de 3 M $).



C’est à travers cette collecte de fonds majeure que la fondation se positionne comme un incontournable dans le milieu philanthropique de la région. Elle développe de nouveaux programmes de financement dans le but de diversifier ses sources de revenus et étendre son bassin de donateurs, tout en désirant innover, en puisant et en s’inspirant des meilleures pratiques du milieu philanthropique québécois et d’ailleurs.



Il reste cependant encore beaucoup de travail à accomplir et tous les intervenants redoublent d’efforts afin de pouvoir terminer cette grande campagne dans les échéanciers prévus. Un travail titanesque de mobilisation a été fait dans la dernière année et la population a répondu en grand nombre à l’appel. L’heure est maintenant venue de la conscientiser aux impacts qu’un don, qu’il soit petit ou grand, peut avoir sur un nombre incalculable de vies.



La fondation en profite pour remercier tous les donateurs et partenaires qui se sont déjà engagés dans cette grande campagne et à tous les acteurs d’ici qui contribuent de près ou de loin en faisant une différence dans la vie des gens par l’amélioration des soins et des services de santé de leur région. Pour de plus amples informations ou pour faire un don, visitez le site www.donnezaveccoeur.com.