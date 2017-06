Lancement de la plateforme web participative Espace Public s’adressant aux citoyens du Grand Joliette

Espace Public – une plateforme web de participation citoyenne – est lancé à Saint-Charles-Borromée, au cœur du Grand Joliette, en présence de plus de 150 bénévoles, curieux, amis et gens motivés. L’idée a cheminé depuis quelques mois ; aujourd’hui elle devient concrète.



Initiative non partisane.

Pensée, créée et lancée par et pour les gens d’ici. www.espacepublic.ca

S’inscrivant dans une mouvance mondiale, elle repense les grands enjeux à l’échelle locale.

Elle stimule la participation citoyenne à l’aide d’outils technologiques.

Les objectifs visés :

Faire tomber les frontières administratives, politiques, voire psychologiques, pour faire advenir, ensemble, le rêvé et le souhaitable;

Créer des liens constructifs entre les citoyens, les organismes, les institutions et les élus;

Favoriser l’inclusion des citoyens en amont du développement et bonifier les projets qui les concernent. (A-t-on une petite idée de tout le potentiel en ressource humaine disponible sur notre territoire que l’on pourrait mettre à profit pour le bien commun?!)

Se réapproprier le politique par la proximité, la confiance et le concret;

Développer une vision à plus long terme et plus collective.

La valeur ajoutée : Sur internet et les médiaux sociaux, beaucoup de choses sont dites et débattues. Espace Public sert de point de rencontre d’idées concernant le territoire du Grand Joliette et de lieu de transformation de ces idées en projets concrets. Qui plus est, il s’agit d’une opportunité inouïe pour les décideurs de venir à la rencontre des citoyens et de devenir des accélérateurs de ces idées.

Un exemple : Des citoyens souhaitent la création d’un espace web citoyen participatif? Ils peuvent aller sur la plate-forme espacepublic.ca, inscrire leur idée, proposer un argumentaire, échanger, puis, si l’idée génère de l’intérêt et est reprise au bond – par d’autres citoyens, des organismes du milieu ou des élus – elle pourrait se réaliser. C’est ainsi qu’Espace Public est né! Maintenant cette boîte à idées [nouveau genre] appartient à tous les citoyens du Grand Joliette ; venez nous y rejoindre!