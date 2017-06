Le Cégep à Joliette hôte du 91e Congrès ordinaire de la Fédération étudiante collégiale du Québec

Les 16, 17 et 18 juin derniers, le Cégep à Joliette a accueilli le 91e Congrès ordinaire de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). C’était une première pour le Cégep depuis la fondation de la FECQ en 1990.

Plus d’une trentaine de délégués se sont déplacés d’un peu partout à travers le Québec pour participer à cet important congrès. Dès leur arrivée le vendredi soir, ils ont assisté à une série de réunions, en commençant par la présentation de plusieurs instances : le conseil d'administration, la commission des affaires sociopolitiques, la commission des affaires collégiales et la commission des affaires institutionnelles. La fin de semaine s’est poursuivie avec la tenue d’une multitude de débats sur divers sujets ainsi qu’avec le vote sur les orientations et les mandats des exécutants nationaux de la FECQ.

Le conseil exécutif national de la FECQ est composé de huit étudiants travaillant à temps plein pour la fédération, dont deux anciens étudiants du Cégep à Joliette, Jason St-Amour, président, ainsi que Fred-William Mireault, secrétaire général. À noter qu’ils ont tous les deux été présidents du Regroupement des étudiantes et étudiants du Cégep Joliette de Lanaudière (RÉÉCJL) avant d'être élus exécutants nationaux de la FECQ.

Cinq autres congrès auront lieu durant l'année scolaire 2017-2018, soit à Sabrevois en août, à Sept-Îles en novembre, à Rivière-du-Loup en janvier, à St-Hubert en mars et une assemblée générale annuelle aura lieu en avril (l’endroit demeure à déterminer).