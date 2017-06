Rénovations majeures du Pavillon Clément-Loranger

Le Pavillon Clément-Loranger aura droit à toute une cure de rajeunissement au cours des prochains mois lors de grandes rénovations rendues possibles grâce au Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) du gouvernement du Canada. Les phases I et II des travaux, qui devraient se terminer d’ici la fin décembre, ont un coût estimé de 424 724 $ (taxes nettes). Ce montant inclut les honoraires professionnels, la main d’œuvre et les matériaux. Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), qui met en œuvre le PIC150 au Québec, prévoit rembourser 50 % des coûts réels engendrés par les travaux, jusqu’à un maximum de 212 362 $.

Actuellement, ce sont les travaux de la phase I qui sont en cours. Construction Julien Dalpé inc. en est responsable. La peinture de la toiture, le revêtement extérieur, le changement des fenêtres et des portes ainsi que des travaux sur la structure intérieure sont au calendrier des travaux. Ceux-ci représentent plus de la moitié des coûts de rénovation, soit 247 152 $ (taxes nettes).

La phase II des travaux se fera à l’intérieur du bâtiment. Les travaux de finition, dont la peinture, feront partie intégrante de l’appel d’offres qui sera lancé au début de l’automne par la Municipalité.

La réalisation de ces travaux est rendue possible grâce à la réponse positive qu’a reçue la Municipalité au projet déposé à DEC dans le cadre du PIC150 au début du printemps. Lorsque les travaux seront réalisés, le conseil municipal ouvrira en grand les portes du Pavillon Clément-Loranger afin d’en faire profiter le plus possible tous les citoyennes et citoyens de Lanoraie.

L’honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC, s’est réjoui de la contribution du gouvernement du Canada. « Nous appuyons les projets qui, comme celui de la Municipalité de Lanoraie, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l’activité économique au pays. Or les infrastructures communautaires et récréatives, comme le Pavillon Clément-Loranger, sont des exemples parfaits d’espaces de rencontre. Aujourd’hui, comme il y a 150 ans, l’esprit d’ouverture contribue à forger des communautés fortes. C’est aussi en de tels lieux qu’on peut mieux découvrir nos différences et apprécier les multiples cultures qui donnent vie à notre pays. »



Le Pavillon Clément-Loranger est l’ancien presbytère de Lanoraie. Sa construction date du milieu des années 1880. Il a déjà abrité l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Lanoraie et est maintenant un centre communautaire utilisé par les organismes locaux depuis plus de 20 ans.