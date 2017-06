Le college Esther-Blondin presente son fablab

Dès l’automne prochain, les élèves inscrits au Collège EstherBlondin dans tous les programmes pourront bénéficier d’un nouvel espace créatif et technologique. Dans la région, il s’agira du premier laboratoire de fabrication (ou fablab) en milieu scolaire. Lier le passé et le moderne



Ayant déjà fait l’objet d’une transformation en 2013, la chapelle du Collège Esther-Blondin est devenue un laboratoire techno-pédagogique équipé de 80 ordinateurs portables pouvant accueillir deux groupes. En 2017, des appareils dernier cri y seront installés. « Nous avons vraiment le désir que la technologie soit au service de l’apprentissage. » affirme Chantal Longpré, directrice générale du Collège Esther-Blondin. « Nous ajoutons un espace où la créativité et la haute technologie se rencontreront dans le but de fabriquer des produits concrets » ajoute madame Longpré.



Offrir un éventail d’appareils

Le laboratoire sera donc constitué entre autres de PC, de iMac d’Apple, de la toute nouvelle Surface Studio de Microsoft et de la nouvelle Sprout de HP. De plus, on y retrouvera des imprimantes 3D, une découpeuse laser, une découpeuse à vinyle, une brodeuse numérique, une sculpteuse 3D, une presse à chaleur, un scan 3D et même de traditionnelles machines à coudre. « Le Collège a toujours opté pour la diversité des plateformes puisque nous croyons que tous les types et toutes les marques ont des forces. » affirme Sylvain Couture, directeur adjoint au Collège en charge du projet.



La clé : l’accompagnement

Comme il s’agit de machines ultramodernes et d’une nouvelle façon de vivre des apprentissages, les enseignants de toutes les disciplines qui désirent utiliser cet espace seront accompagnés et appuyés par diverses ressources afin de penser et mettre en œuvre leurs projets.



Les élèves seront ainsi en mesure de concevoir des logos et les graver sur différents matériaux. Il sera aussi possible de fabriquer des pièces et de les imprimer en 3D. Le laboratoire permettra aussi de coudre, d’imprimer ou de broder sur du tissu et offrira la possibilité de faire de la modélisation et de l’animation 3D. Bref, la technologie sera au service de la créativité de nos élèves.



« Après la construction du Pavillon de la culture et l'éclosion du programme sport-études (plus de 230 élèves en 2017-2018 dans près de 15 disciplines sportives), c'est maintenant au tour de l'élève au profil techno-scientifique d'avoir des conditions optimales pour exploiter son plein potentiel. » d’expliquer Mme Chantal Longpré.



Le nom du laboratoire fera l’objet lui-même d’un projet cet automne et les élèves devront eux-mêmes soumettre un nom et créer un logo en utilisant les différents appareils du fablab. Une inauguration aura lieu à l’automne lorsque les travaux seront complétés.



Le grand public est invité à visiter cet environnement le samedi 16 septembre 2017 entre 10h00 et 14h00 lors de la journée Portes Ouvertes.