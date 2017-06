Des cours d’interprétation et de jeu de caméra pour les jeunes de 9 à 20 ans

Résidant depuis peu dans Lanaudière, la comédienne professionnelle Dominique Laniel désire offrir une formation de jeu de caméra aux jeunes de la région : une expérience incroyable en cinéma qui leur permettra de se réaliser pleinement!



Une session est actuellement offerte pour l’automne 2017. Échelonnée sur 12 semaines, à raison d’un cours par semaine, la session de formation comprendra aussi une journée complète de tournage, avec une équipe professionnelle.



Durant les cours, les jeunes devront monter le scénario d’un court métrage de 15 minutes. Ils auront ensuite l’occasion de performer devant la caméra durant la journée de tournage. Après la période de montage, les jeunes pourront voir le résultat final dont ils seront certainement fiers! Il va sans dire que la formation propose aux jeunes une expérience 100 % immersive dans le monde du cinéma/télévision et des plateaux de tournage.



Séance d’informations et inscription Les jeunes intéressés à faire partie de la première cuvée, ainsi que leurs parents, sont invités à venir rencontrer Dominique Laniel le dimanche 18 juin prochain, entre 11 h et 13 h, à la salle La Mitaine (614, rue Saint-Antoine à Joliette). Un document d’informations sur la session d’automne sera remis, et la comédienne et formatrice pourra répondre aux questions. Les inscriptions pourront aussi se faire sur place.



Vous êtes aussi invités à visiter le www.domlaniel.wixsite.com/ecole, ainsi que la page Facebook (Cours Interprétation Dominique Laniel).



À propos de Dominique Laniel

Diplômée en 2013 de l’École de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, on peut la voir à la télévision, entre autres, dans la série jeunesse MED (Vrak.tv), ainsi que dans la série Ruptures (Radio-Canada). Très active au niveau du doublage, on peut entendre sa voir sur de nombreuses productions cinématographiques, ainsi que des séries télévisées. Elle donne aussi des ateliers de formation depuis maintenant 4 ans.